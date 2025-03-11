DeepState: Россияне продвигаются на Курщине, закрепляются в восточной части Суджи
Российские войска продолжают давление на украинские позиции в Курской области РФ и имеют продвижение. В восточной части Суджи российские военные закрепляются и подтягивают силы.
Источник: мониторинговый проект DeepState
Дословно: "Наибольшая активность врага сейчас на востоке, где кацапы имели продвижение в районе Мирного и Зозулевки. Также противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа. Силы Обороны занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления московитов, чтобы стабилизировать ситуацию, но дается это крайне трудно.
На правом фланге в районе Гуево, удалось немного остановить натиск орды северокорейский войск, которые выполняют всю тяжелую работу за московитов. Надолго ли - покажет время".
Детали: На левом фланге Курской группировки противник активно пытается "лезть на Басовку".
"В это же время Силы Обороны пытаются остановить эти попытки, осуществляя поражение по накоплению и попыткам движения врага", - пишет DeepState.
Предыстория:
- 10 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация в Курской области РФ остается под контролем украинских Сил обороны.
- В воскресенье мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне восстановили контроль над населенными пунктами Мартыновка и Малая Локня в Курской области.
- 7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.