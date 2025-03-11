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DeepState: Россияне продвигаются на Курщине, закрепляются в восточной части Суджи

Александр ШумилинВторник, 11 марта 2025, 18:44
DeepState: Россияне продвигаются на Курщине, закрепляются в восточной части Суджи
Фото: DeepState

Российские войска продолжают давление на украинские позиции в Курской области РФ и имеют продвижение. В восточной части Суджи российские военные закрепляются и подтягивают силы.  

Источник: мониторинговый проект DeepState

Дословно: "Наибольшая активность врага сейчас на востоке, где кацапы имели продвижение в районе Мирного и Зозулевки. Также противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа. Силы Обороны занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления московитов, чтобы стабилизировать ситуацию, но дается это крайне трудно.

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На правом фланге в районе Гуево, удалось немного остановить натиск орды северокорейский войск, которые выполняют всю тяжелую работу за московитов. Надолго ли - покажет время".

Детали: На левом фланге Курской группировки противник активно пытается "лезть на Басовку".

"В это же время Силы Обороны пытаются остановить эти попытки, осуществляя поражение по накоплению и попыткам движения врага", - пишет DeepState.

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Предыстория:

  • 10 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация в Курской области РФ остается под контролем украинских Сил обороны.
  • В воскресенье мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне восстановили контроль над населенными пунктами Мартыновка и Малая Локня в Курской области.
  • 7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

Курская область война
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