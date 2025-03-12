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В "Євросолідарності" заявили про обшук у екскерівника служби безпеки Порошенка

Станіслав ПогоріловСереда, 12 березня 2025, 14:10
В Євросолідарності заявили про обшук у екскерівника служби безпеки Порошенка
Петро Порошенко, фото: "Євросолідарність"

У партії "Європейська солідарність" заявили, що Державне бюро розслідувань 12 березня прийшли з обшуками до колишнього керівника служби безпеки п’ятого президента Петра Порошенка Юрія Федорова та його колишнього заступника.

Джерело: "Євросолідарність" у Facebook

Дослівно: "Сьогодні з неочікуваними обшуками ДБР прийшло додому до колишнього керівника Служби безпеки Президента Юрія Федорова, його колишнього заступника та інших. Показово, що роблять вони це в своєму звичному стилі – без передбаченої законом санкції суду, тобто вкотре з демонстрацією тотального бєспрєдєлу, без жодних спроб дотримання законів України".

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Деталі: В "Євросолідарності" вважають, що "влада знову взялася за організацію серіалу з політично мотивованого переслідування Петра Порошенко".

У заяві говориться, що мета обшуку їм невідома, але називають це тиском з метою вибити "хоч якісь покази на Порошенка". "Це наступний етап задіяння силових структур в політичних переслідуваннях, - кажуть у "Євросолідарності.

Там пригадали про "низку організованих провокацій проти лідера опозиційної партії" та зазначили, що в "окремо взятих головах" почалася виборча кампанія "за збереження своєї влади за будь-яку ціну".

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Передісторія:

Європейська солідарністьобшуки
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