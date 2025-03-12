В "Євросолідарності" заявили про обшук у екскерівника служби безпеки Порошенка
У партії "Європейська солідарність" заявили, що Державне бюро розслідувань 12 березня прийшли з обшуками до колишнього керівника служби безпеки п’ятого президента Петра Порошенка Юрія Федорова та його колишнього заступника.
Джерело: "Євросолідарність" у Facebook
Дослівно: "Сьогодні з неочікуваними обшуками ДБР прийшло додому до колишнього керівника Служби безпеки Президента Юрія Федорова, його колишнього заступника та інших. Показово, що роблять вони це в своєму звичному стилі – без передбаченої законом санкції суду, тобто вкотре з демонстрацією тотального бєспрєдєлу, без жодних спроб дотримання законів України".
Деталі: В "Євросолідарності" вважають, що "влада знову взялася за організацію серіалу з політично мотивованого переслідування Петра Порошенко".
У заяві говориться, що мета обшуку їм невідома, але називають це тиском з метою вибити "хоч якісь покази на Порошенка". "Це наступний етап задіяння силових структур в політичних переслідуваннях, - кажуть у "Євросолідарності.
Там пригадали про "низку організованих провокацій проти лідера опозиційної партії" та зазначили, що в "окремо взятих головах" почалася виборча кампанія "за збереження своєї влади за будь-яку ціну".
Передісторія:
- 13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти кількох бізнесменів і зокрема 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Джерела УП назвали причини санкцій щодо Порошенка та інших бізнесменів.
- Запровадження санкцій щодо себе Порошенко назвав "колосальним ударом по внутрішній єдності".
- Протестуючи проти санкції щодо Порошенка, "Європейська солідарність" заблокувала роботу парламенту в сесійній залі.