В "Евросолидарности" заявили об обыске у экс-руководителя службы безопасности Порошенко
В партии "Европейская солидарность" заявили, что Государственное бюро расследований 12 марта пришли с обысками к бывшему руководителю службы безопасности пятого президента Петра Порошенко Юрию Федорову и его бывшему заместителю.
Источник: "Евросолидарность" в Facebook
Дословно: "Сегодня с неожиданными обысками ГБР пришло домой к бывшему руководителю Службы безопасности Президента Юрию Федорову, его бывшему заместителю и другим. Показательно, что делают они это в своем привычном стиле - без предусмотренной законом санкции суда, то есть в очередной раз с демонстрацией тотального беспредела, без всяких попыток соблюдения законов Украины".
Детали: В "Евросолидарности" считают, что "власть снова взялась за организацию сериала по политически мотивированному преследованию Петра Порошенко".
В заявлении говорится, что цель обыска им неизвестна, но называют это давлением с целью выбить "хоть какие-то показания на Порошенко". "Это следующий этап задействования силовых структур в политических преследованиях, - говорят в "Евросолидарности".
Там вспомнили о "ряде организованных провокаций против лидера оппозиционной партии" и отметили, что в "отдельно взятых головах" началась избирательная кампания "за сохранение своей власти любой ценой".
Предыстория:
- 13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против нескольких бизнесменов, и в том числе 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Источники УП назвали причины санкций в отношении Порошенко и других бизнесменов.
- Введение санкций в отношении себя Порошенко назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".
- Протестуя против санкции в отношении Порошенко, "Европейская солидарность" заблокировала работу парламента в сессионном зале.