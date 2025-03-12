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В "Евросолидарности" заявили об обыске у экс-руководителя службы безопасности Порошенко

Станислав ПогориловСреда, 12 марта 2025, 14:10
В Евросолидарности заявили об обыске у экс-руководителя службы безопасности Порошенко
Петр Порошенко, фото: "Евросолидарность"

В партии "Европейская солидарность" заявили, что Государственное бюро расследований 12 марта пришли с обысками к бывшему руководителю службы безопасности пятого президента Петра Порошенко Юрию Федорову и его бывшему заместителю.

Источник: "Евросолидарность" в Facebook

Дословно: "Сегодня с неожиданными обысками ГБР пришло домой к бывшему руководителю Службы безопасности Президента Юрию Федорову, его бывшему заместителю и другим. Показательно, что делают они это в своем привычном стиле - без предусмотренной законом санкции суда, то есть в очередной раз с демонстрацией тотального беспредела, без всяких попыток соблюдения законов Украины".

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Детали: В "Евросолидарности" считают, что "власть снова взялась за организацию сериала по политически мотивированному преследованию Петра Порошенко".

В заявлении говорится, что цель обыска им неизвестна, но называют это давлением с целью выбить "хоть какие-то показания на Порошенко". "Это следующий этап задействования силовых структур в политических преследованиях, - говорят в "Евросолидарности".

Там вспомнили о "ряде организованных провокаций против лидера оппозиционной партии" и отметили, что в "отдельно взятых головах" началась избирательная кампания "за сохранение своей власти любой ценой".

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Предыстория:

  • 13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против нескольких бизнесменов, и в том числе 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Источники УП назвали причины санкций в отношении Порошенко и других бизнесменов.
  • Введение санкций в отношении себя Порошенко назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".
  • Протестуя против санкции в отношении Порошенко, "Европейская солидарность" заблокировала работу парламента в сессионном зале.

Европейская солидарностьобыски
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