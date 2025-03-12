В "Евросолидарности" заявили об обыске у экс-руководителя службы безопасности Порошенко

В партии "Европейская солидарность" заявили, что Государственное бюро расследований 12 марта пришли с обысками к бывшему руководителю службы безопасности пятого президента Петра Порошенко Юрию Федорову и его бывшему заместителю.

Источник: "Евросолидарность" в Facebook

Дословно: "Сегодня с неожиданными обысками ГБР пришло домой к бывшему руководителю Службы безопасности Президента Юрию Федорову, его бывшему заместителю и другим. Показательно, что делают они это в своем привычном стиле - без предусмотренной законом санкции суда, то есть в очередной раз с демонстрацией тотального беспредела, без всяких попыток соблюдения законов Украины".

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Детали: В "Евросолидарности" считают, что "власть снова взялась за организацию сериала по политически мотивированному преследованию Петра Порошенко".

В заявлении говорится, что цель обыска им неизвестна, но называют это давлением с целью выбить "хоть какие-то показания на Порошенко". "Это следующий этап задействования силовых структур в политических преследованиях, - говорят в "Евросолидарности".

Там вспомнили о "ряде организованных провокаций против лидера оппозиционной партии" и отметили, что в "отдельно взятых головах" началась избирательная кампания "за сохранение своей власти любой ценой".

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