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Вибори відбудуться після закінчення війни і скасування воєнного стану – Зеленський

Станіслав ПогоріловСереда, 12 березня 2025, 15:31
Вибори відбудуться після закінчення війни і скасування воєнного стану – Зеленський
Володимир Зеленський, фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський 12 березня заявив, що вибори в Україні пройдуть після закінчення війни та скасування воєнного стану, та запевнив, що ніхто їх не буде відтерміновувати.

Джерело: спілкування Зеленського з представниками ЗМІ

Пряма мова Зеленського: Після закінчення війни буде знятий військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українського законодавства".

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Деталі: "Українську правду" не запрошували на спілкування із президентом. Також Офіс президента обмежує доступ УП до заходів за участі глави держави. 

За словами Зеленського, "ніхто нічого спеціально відтермінувати не буде".

Президент також наголосив на необхідності зосередитись для досягнення тиші на фронті. Україна, зазначив Зеленський, готова до цього кроку. "Але якщо це тиша всюди, розуміючи, з ким ми маємо справи, і маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому і це обговорили сторони. Це дуже важливо", - сказав президент.

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Він додав, що за час 30-денного перемир’я, яке запропонували США, готуватиметься план щодо закінчення війни. "Покроковий план, з гарантіями безпеки для української сторони. І якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану, у будь-якому випадку (відбудеться) поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни", - сказав Зеленський.

Передісторія:

  • На початку лютого Зеленський також заявляв, що вибори в Україні дуже важливі, але вони можуть відбутися лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.
  • Раніше Зеленський говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть створені міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії.
  • Двоє колишніх американських посадовців підтвердили Reuters, що США порушували питання про проведення виборів в Україні у 2023 і 2024 роках перед українськими високопосадовцями.
  • Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що наразі питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною. Втім, вона наголосила, що якщо адміністрація американського президента Дональда Трампа порушить цю тему, Україна готова до діалогу.

ЗеленськийВоєнний станросійсько-українська війнавибори
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