Выборы состоятся после окончания войны и отмены военного положения – Зеленский
Президент Владимир Зеленский 12 марта заявил, что выборы в Украине пройдут после окончания войны и отмены военного положения, и заверил, что никто их не будет откладывать.
Источник: общение Зеленского с представителями СМИ
Прямая речь Зеленского: После окончания войны будет снято военное положение. И после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству".
Детали: "Украинскую правду" не приглашали на общение с президентом. Также Офис президента ограничивает доступ УП к мероприятиям с участием главы государства.
По словам Зеленского, "никто ничего специально откладывать не будет".
Президент также отметил необходимость сосредоточиться для достижения тишины на фронте. Украина, отметил Зеленский, готова к этому шагу. "Но если это тишина везде, понимая, с кем мы имеем дело, и имея опыт прошлых лет, то здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом и это обсудили стороны. Это очень важно", - сказал президент.
Он добавил, что за время 30-дневного перемирия, которое предложили США, будет готовиться план по окончанию войны. "Пошаговый план, с гарантиями безопасности для украинской стороны. И если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае (произойдет) поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны", - сказал Зеленский.
Предыстория:
- В начале февраля Зеленский также заявлял, что выборы в Украине очень важны, но они могут состояться только после окончания горячей фазы войны и отмены военного положения.
- Ранее Зеленский говорил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут созданы прочные гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.
- Двое бывших американских чиновников подтвердили Reuters, что США поднимали вопрос о проведении выборов в Украине в 2023 и 2024 годах перед украинскими чиновниками.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что сейчас вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной. Впрочем, она отметила, что если администрация американского президента Дональда Трампа поднимет эту тему, то Украина готова к диалогу.