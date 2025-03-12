Выборы состоятся после окончания войны и отмены военного положения – Зеленский

Президент Владимир Зеленский 12 марта заявил, что выборы в Украине пройдут после окончания войны и отмены военного положения, и заверил, что никто их не будет откладывать.

Источник: общение Зеленского с представителями СМИ

Прямая речь Зеленского: После окончания войны будет снято военное положение. И после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству".

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Детали: "Украинскую правду" не приглашали на общение с президентом. Также Офис президента ограничивает доступ УП к мероприятиям с участием главы государства.

По словам Зеленского, "никто ничего специально откладывать не будет".

Президент также отметил необходимость сосредоточиться для достижения тишины на фронте. Украина, отметил Зеленский, готова к этому шагу. "Но если это тишина везде, понимая, с кем мы имеем дело, и имея опыт прошлых лет, то здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом и это обсудили стороны. Это очень важно", - сказал президент.

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Он добавил, что за время 30-дневного перемирия, которое предложили США, будет готовиться план по окончанию войны. "Пошаговый план, с гарантиями безопасности для украинской стороны. И если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае (произойдет) поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны", - сказал Зеленский.

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