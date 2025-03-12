Украинская армия отступает в Курской области, но не выходит из нее

Украинские войска существенно отступают в Курской области России, в частности в районе Суджи, но полностью не выходят из Курской области. Подразделения, с которыми общалась УП, оттягиваются на позиции расположенные по российскую сторону границы.

Источники: собеседники УП в двух подразделениях, работающих на Курском направлении

Детали: По информации УП часть украинских подразделений, в частности десантно-штурмовых войск, остается на территории Курщины и оттягивается ближе к российско-украинской границе. Но не выходит за нее.

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По состоянию на 12 часов 12 марта, как отмечают собеседники УП, украинские военнослужащие все еще находились в Судже. По состоянию на 16 часов нет подтверждения полного выхода украинских войск из Суджи.

Также по состоянию на 12 марта украинская группировка на Курщине не находится в окружении, но ситуация довольно шаткая, поскольку многое зависит от возможности удержать дорогу, по которой может двигаться личный состав.

Предыстория:

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