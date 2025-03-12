Украинская армия отступает в Курской области, но не выходит из нее
Украинские войска существенно отступают в Курской области России, в частности в районе Суджи, но полностью не выходят из Курской области. Подразделения, с которыми общалась УП, оттягиваются на позиции расположенные по российскую сторону границы.
Источники: собеседники УП в двух подразделениях, работающих на Курском направлении
Детали: По информации УП часть украинских подразделений, в частности десантно-штурмовых войск, остается на территории Курщины и оттягивается ближе к российско-украинской границе. Но не выходит за нее.
По состоянию на 12 часов 12 марта, как отмечают собеседники УП, украинские военнослужащие все еще находились в Судже. По состоянию на 16 часов нет подтверждения полного выхода украинских войск из Суджи.
Также по состоянию на 12 марта украинская группировка на Курщине не находится в окружении, но ситуация довольно шаткая, поскольку многое зависит от возможности удержать дорогу, по которой может двигаться личный состав.
Предыстория:
- В среду российские войска вероятно взяли под контроль город Суджа в Курской области РФ, который до этого более полугода контролировали Вооруженные Силы Украины.
- 9 марта DeepState сообщил, что россияне восстановили контроль над населенными пунктами Мартыновка и Малая Локня в Курской области.
- 7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.
- Президент Украины Владимир Зеленский в среду 12 марта заявил, что военное командование Украины в Курской области России пытается сохранить максимум жизней украинских воинов.