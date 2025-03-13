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Російська атака дронами: на Сумщині вирувала пожежа, на Харківщині пошкоджено підприємство

Ірина БалачукЧетвер, 13 березня 2025, 10:15
Російська атака дронами: на Сумщині вирувала пожежа, на Харківщині пошкоджено підприємство
Фото ДСНС

Внаслідок російської атаки безпілотниками зафіксовані руйнування у кількох областях – на Харківщині "Шахед" поцілив по території підприємства, на Сумщині горів гаражний кооператив, а на Київщині пошкоджені приватні будинки.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС та Київська ОВА в Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Чугуївський район, м. Чугуїв. Зафіксоване одне влучання БПЛА типу "Шахед" в землю на території підприємства, внаслідок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля, гараж підприємства та п'ять вантажних автомобілів".

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Деталі: За даними Київської ОВА, у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватні будинки. В будівлях вибиті вікна.

 
Наслідки атаки на Київщині 
Фото поліції 

Також ворожі БПЛА атакували Охтирську громаду на Сумщині. 

 
Фото ДСНС

"Виникла пожежа на території гаражного кооперативу. У той момент, коли вогнеборці ДСНС слідували до місця атаки, окупанти завдали повторного удару. Вогонь охопив значну площу. Було виявлено 2 основних осередки горіння: одночасно палало близько 20 гаражів", – зазначили в ДСНС.

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У службі додали, що пожежу вдалося ліквідувати. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Передісторія:

безпілотникипожежа
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