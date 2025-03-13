Російська атака дронами: на Сумщині вирувала пожежа, на Харківщині пошкоджено підприємство
Внаслідок російської атаки безпілотниками зафіксовані руйнування у кількох областях – на Харківщині "Шахед" поцілив по території підприємства, на Сумщині горів гаражний кооператив, а на Київщині пошкоджені приватні будинки.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС та Київська ОВА в Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Чугуївський район, м. Чугуїв. Зафіксоване одне влучання БПЛА типу "Шахед" в землю на території підприємства, внаслідок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля, гараж підприємства та п'ять вантажних автомобілів".
Деталі: За даними Київської ОВА, у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватні будинки. В будівлях вибиті вікна.
Також ворожі БПЛА атакували Охтирську громаду на Сумщині.
"Виникла пожежа на території гаражного кооперативу. У той момент, коли вогнеборці ДСНС слідували до місця атаки, окупанти завдали повторного удару. Вогонь охопив значну площу. Було виявлено 2 основних осередки горіння: одночасно палало близько 20 гаражів", – зазначили в ДСНС.
У службі додали, що пожежу вдалося ліквідувати. За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Передісторія:
- На світанку 13 березня в Запорізькій та Дніпропетровській областях лунали вибухи, росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури.
- Згодом стало відомо, що окупанти під час нічної атаки пошкодили інфраструктурі об’єкти у Дніпрі та Самарівському районі, чотири людини дістали поранення. Також загарбники атакували енергооб’єкти Укрзалізниці на Дніпропетровщині, через що в рух кількох поїздів вносили зміни.
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що від вечора 12 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 117-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 78 дронів вдалося збити.