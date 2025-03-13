Российская атака дронами: на Сумщине бушевал пожар, на Харьковщине повреждено предприятие
В результате российской атаки беспилотниками зафиксированы разрушения в нескольких областях – в Харьковской области "Шахед" попал по территории предприятия, в Сумской – горел гаражный кооператив, а в Киевской области повреждены частные дома.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ГСЧС и Киевская ОВА в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Чугуевский район, г. Чугуев. Зафиксировано одно попадание БПЛА типа "Шахед" в землю на территории предприятия, в результате обстрела повреждено административное здание, гараж предприятия и пять грузовых автомобилей".
Детали: По данным Киевской ОВА, в Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены два частных дома. В зданиях выбиты окна.
Также вражеские БПЛА атаковали Ахтырскую общину в Сумской области.
"Возник пожар на территории гаражного кооператива. В тот момент, когда пожарные ГСЧС следовали к месту атаки, оккупанты нанесли повторный удар. Огонь охватил значительную площадь. Было обнаружено 2 основных очага горения: одновременно пылало около 20 гаражей", – отметили в ГСЧС.
В службе добавили, что пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- На рассвете 13 марта в Запорожской и Днепропетровской областях раздавались взрывы, россияне атаковали объекты критической инфраструктуры.
- Позже стало известно, что оккупанты повредили инфраструктурные объекты в Днепре и Самаровском районе, 4 человека получили ранения. Также захватчики атаковали энергообъекты Укрзализныци на Днепропетровщине, из-за чего в движение нескольких поездов вносили изменения.
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с вечера 12 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 117-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 78 дронов удалось сбить.