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Российская атака дронами: на Сумщине бушевал пожар, на Харьковщине повреждено предприятие

Ирина БалачукЧетверг, 13 марта 2025, 10:15
Российская атака дронами: на Сумщине бушевал пожар, на Харьковщине повреждено предприятие
Фото ГСЧС

В результате российской атаки беспилотниками зафиксированы разрушения в нескольких областях – в Харьковской области "Шахед" попал по территории предприятия, в Сумской – горел гаражный кооператив, а в Киевской области повреждены частные дома.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ГСЧС и Киевская ОВА в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Чугуевский район, г. Чугуев. Зафиксировано одно попадание БПЛА типа "Шахед" в землю на территории предприятия, в результате обстрела повреждено административное здание, гараж предприятия и пять грузовых автомобилей".

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Детали: По данным Киевской ОВА, в Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены два частных дома. В зданиях выбиты окна.

 
Последствия атаки на Киевщине
ФОТО ПОЛИЦИИ

Также вражеские БПЛА атаковали Ахтырскую общину в Сумской области. 

 
Фото ГСЧС

"Возник пожар на территории гаражного кооператива. В тот момент, когда пожарные ГСЧС следовали к месту атаки, оккупанты нанесли повторный удар. Огонь охватил значительную площадь. Было обнаружено 2 основных очага горения: одновременно пылало около 20 гаражей", – отметили в ГСЧС.

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В службе добавили, что пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Предыстория:

беспилотникипожар
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