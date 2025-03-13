РФ смогла перебросить часть войск через реку Оскол – ОСГВ "Хортица"

Российские войска перебросили часть своих сил через реку Оскол в Харьковской области, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий Трегубова

Прямая речь: "Россияне воспользовались возможностью перебросить часть средств по льду и теперь задачей украинцев является выбивать их оттуда. Плюс они пытаются докидывать (войска и технику – ред.) вновь по самой реке с помощью малых плавсредств, но это, конечно, немного не то счастье, которое у них было раньше до этого (когда был лед – ред.)".

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Детали: Трегубов сообщил, что российские войска, перебросив свои силы на другой берег реки Оскол в Харьковской области, пытаются закрепиться там. ВСУ активно ведут боевые действия, пытаясь выбить врага обратно на противоположный берег реки.

Почему это важно: Река Оскол является естественной фортификацией со сложным берегом. Переход через нее может облегчить продвижение российских войск вглубь украинской территории.

С карт DeepState заметно, что пересечение россиянами реки и создание плацдарма на противоположном берегу на Харьковщине грозит выходом оккупантов с севера в тыл украинским войскам в Купянске.

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Напомним: