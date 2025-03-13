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ЗСУ продовжують бої на околицях Суджі та намагаються зупинити ворога – DeepState

Степан ГафткоЧетвер, 13 березня 2025, 13:16
ЗСУ продовжують бої на околицях Суджі та намагаються зупинити ворога – DeepState
Фото: DeepState map

У російському місті Суджа на Курщині ворог активно тисне зі сходу та півночі, використовуючи всі ресурси, зібрані за тривалий час, щоб вибити Збройні сили України.

Джерело: проєкт DeepState

Дослівно: "Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону".

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Деталі: Як заявляють аналітики DeepState, попри те, що росіяни публікують у соціальних мережах фото та відео про те, що вони нібито повністю захопили Суджу, на північних та західних околицях міста тривають бої. Українські військові стараються не допустити просування ворога Курською областю. 

У проєкті підкреслили, що ситуація для Сил оборони залишається важкою. 

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Передісторія:

Курська область російсько-українська війна
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