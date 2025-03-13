ЗСУ продовжують бої на околицях Суджі та намагаються зупинити ворога – DeepState
У російському місті Суджа на Курщині ворог активно тисне зі сходу та півночі, використовуючи всі ресурси, зібрані за тривалий час, щоб вибити Збройні сили України.
Джерело: проєкт DeepState
Дослівно: "Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону".
Деталі: Як заявляють аналітики DeepState, попри те, що росіяни публікують у соціальних мережах фото та відео про те, що вони нібито повністю захопили Суджу, на північних та західних околицях міста тривають бої. Українські військові стараються не допустити просування ворога Курською областю.
У проєкті підкреслили, що ситуація для Сил оборони залишається важкою.
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Передісторія:
- 7 березня стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагалися стабілізувати ситуацію.
- 11 березня аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що росіяни готуються до наступу на Суджу.
- Журналісти "Суспільного" 12 березня повідомили, що війська РФ увійшли в місто Суджа Курської області, наразі там тривають бої.