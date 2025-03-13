ВСУ продолжают бои в окрестностях Суджи и пытаются остановить врага – DeepState
В российском городе Суджа Курской области враг активно давит с востока и севера, используя все ресурсы, собранные за долгое время, чтобы выбить Вооруженные силы Украины.
Источник: проект DeepState
Дословно: "Сетью, в частности, в телеграмм-каналах после обновления распространяются сообщения о полном выходе из города Суджа, что не соответствует действительности, ведь людям, которые распространяют такие заявления стоит внимательнее смотреть на карту и видеть серую зону".
Детали: Как заявляют аналитики DeepState, несмотря на то, что россияне публикуют в социальных сетях фото и видео о том, что они якобы полностью захватили Суджу, на северных и западных окраинах города продолжаются бои. Украинские военные стараются не допустить продвижения врага по Курской области.
В проекте подчеркнули, что ситуация для Сил обороны остается тяжелой.
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Предыстория:
- 7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытались стабилизировать ситуацию.
- 11 марта аналитики Института изучения войны сообщали, что россияне готовятся к наступлению на Суджу.
- Журналисты "Суспільного" 12 марта сообщили, что войска РФ вошли в город Суджа Курской области, сейчас там идут бои.