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ВСУ продолжают бои в окрестностях Суджи и пытаются остановить врага – DeepState

Степан ГафткоЧетверг, 13 марта 2025, 13:16
ВСУ продолжают бои в окрестностях Суджи и пытаются остановить врага – DeepState
Фото: DeepState map

В российском городе Суджа Курской области враг активно давит с востока и севера, используя все ресурсы, собранные за долгое время, чтобы выбить Вооруженные силы Украины.

Источник: проект DeepState

Дословно: "Сетью, в частности, в телеграмм-каналах после обновления распространяются сообщения о полном выходе из города Суджа, что не соответствует действительности, ведь людям, которые распространяют такие заявления стоит внимательнее смотреть на карту и видеть серую зону".

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Детали: Как заявляют аналитики DeepState, несмотря на то, что россияне публикуют в социальных сетях фото и видео о том, что они якобы полностью захватили Суджу, на северных и западных окраинах города продолжаются бои. Украинские военные стараются не допустить продвижения врага по Курской области. 

В проекте подчеркнули, что ситуация для Сил обороны остается тяжелой. 

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Предыстория:

Курская область российско-украинская война
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