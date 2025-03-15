Зеленський: РФ хоче оточити ЗСУ на території України, оточення на Курщині – брехня Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються взяти в оточення українських військових на території України в районі Курського напрямку, але командування в курсі цих планів.

Джерело: Зеленський під час брифінгу, передає Укрінформ

Пряма мова: "Я вважаю, що російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку (Курському – ред.), але на території України.

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Важливо, що наші війська це знають, командування знає, і ми чітко розуміємо, де вони хочуть це зробити. Вони, зрозуміло, хочуть забезпечити собі максимальну присутність на території України, і нічого нового тут немає".

Деталі: Він також підтвердив, що інформація про оточення українських військ на Курщині "є брехнею Путіна".

"Я вдячний, що дані розвідок у нас співпадали сьогодні, і ми проговорили, що українська сторона має присутність на території Курської області, що оточення українських військових є брехнею Путіна. Оточення українських військових на території Курської області немає", - сказав президент.

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Він додав, що його слова партнери України можуть перевірити завдяки даним розвідки та супутників.

"Знов-таки, я не хочу сперечатися з будь-якими партнерами, колегами. У них є розвідки, у них є супутники. Нехай подивляться, де є скупчення російських військ на сьогодні і куди вони направлені. Це дуже важливий момент. Тоді стане зрозуміло для чого. Тобто про мир в таких кроках там не йдеться", – зауважив Зеленський.

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