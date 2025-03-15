Зеленский: РФ хочет окружить ВСУ на территории Украины, окружение на Курщине – ложь Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются взять в окружение украинских военных на территории Украины в районе Курского направления, но командование в курсе этих планов.

Источник: Зеленский во время брифинга, передает Укринформ

Прямая речь: "Я считаю, что российская сторона хочет окружить украинских военных в том же направлении (Курском – ред.), но на территории Украины.

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Важно, что наши войска это знают, командование знает, и мы четко понимаем, где они хотят это сделать. Они, разумеется, хотят обеспечить себе максимальное присутствие на территории Украины, и ничего нового здесь нет".

Детали: Он также подтвердил, что информация об окружении украинских войск в Курской области "является ложью Путина".

"Я благодарен, что данные разведок у нас совпадали сегодня, и мы проговорили, что украинская сторона имеет присутствие на территории Курской области, что окружение украинских военных является ложью Путина. Окружения украинских военных на территории Курской области нет", – сказал президент.

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Он добавил, что его слова партнеры Украины могут проверить благодаря данным разведки и спутников.

"Опять-таки, я не хочу спорить с какими-либо партнерами, коллегами. У них есть разведки, у них есть спутники. Пусть посмотрят, где есть скопление российских войск на сегодня и куда они направлены. Это очень важный момент. Тогда станет понятно для чего. То есть о мире в таких шагах там речь не идет", – отметил Зеленский.

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