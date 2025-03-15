Зеленський: Операції ЗСУ на Курщині продовжуються, також стабілізовано ситуацію на Донеччині
Президент Володимир Зеленський заявив, що Курській області продовжуються операції українських сил, а також стабілізовано ситуацію в районі Покровська на Донеччині.
Джерело: Зеленський під час онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України
Пряма мова: "Путін бреше всім про ситуацію на місцях, особливо про те, що відбувається в Курській області, де наші українські сили продовжують свої операції.
Наші війська також стабілізували ситуацію на фронті в Донецькій області – я маю на увазі Покровськ. Це велика робота наших героїв і великий успіх, як на мене".
Деталі: За словами Зеленського, "Путін також бреше про те, що припинення вогню – це нібито надто складно".
"Насправді все можна контролювати, і ми обговорювали це з американцями. Правда в тому, що Путін уже затягнув війну майже на тиждень після переговорів у Джидді в Саудівській Аравії, і він затягуватиме її надалі", – вважає президент.
Передісторія:
- У своєму повідомленні в п’ятницю президент США Дональд Трамп розповів, що мав продуктивні переговори із правителем РФ Володимиром Путіним. Водночас він сказав, що нібито "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому і вразливому положенні".
- Про подібне заявив Путін у четвер, спілкуючись із медіа.
- Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю спростував заяви про оточення українських підрозділів в Курській області.
- Зеленський у суботу заявив, що російські війська намагаються взяти в оточення українських військових на території України в районі Курського напрямку, але командування в курсі цих планів.