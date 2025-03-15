Зеленский: Операции ВСУ на Курщине продолжаются, также стабилизирована ситуация в Донецкой области

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Курской области продолжаются операции украинских сил, а также стабилизирована ситуация в районе Покровска в Донецкой области.

Источник: Зеленский во время онлайн-встречи лидеров стран по поддержке Украины

Прямая речь: "Путин врет всем о ситуации на местах, особенно о том, что происходит в Курской области, где наши украинские силы продолжают свои операции.

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Наши войска также стабилизировали ситуацию на фронте в Донецкой области – я имею в виду Покровск. Это большая работа наших героев и большой успех, как по мне".

Детали: По словам Зеленского, "Путин также врет о том, что прекращение огня – это якобы слишком сложно".

"На самом деле все можно контролировать, и мы обсуждали это с американцами. Правда в том, что Путин уже затянул войну почти на неделю после переговоров в Джидде в Саудовской Аравии, и он будет затягивать ее в дальнейшем", – считает президент.

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