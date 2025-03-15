Зеленский: Операции ВСУ на Курщине продолжаются, также стабилизирована ситуация в Донецкой области
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Курской области продолжаются операции украинских сил, а также стабилизирована ситуация в районе Покровска в Донецкой области.
Источник: Зеленский во время онлайн-встречи лидеров стран по поддержке Украины
Прямая речь: "Путин врет всем о ситуации на местах, особенно о том, что происходит в Курской области, где наши украинские силы продолжают свои операции.
Наши войска также стабилизировали ситуацию на фронте в Донецкой области – я имею в виду Покровск. Это большая работа наших героев и большой успех, как по мне".
Детали: По словам Зеленского, "Путин также врет о том, что прекращение огня – это якобы слишком сложно".
"На самом деле все можно контролировать, и мы обсуждали это с американцами. Правда в том, что Путин уже затянул войну почти на неделю после переговоров в Джидде в Саудовской Аравии, и он будет затягивать ее в дальнейшем", – считает президент.
Предыстория:
- В своем сообщении в пятницу президент США Дональд Трамп рассказал, что имел продуктивные переговоры с правителем РФ Владимиром Путиным. В то же время он сказал, что якобы "тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом положении".
- О подобном заявил Путин в четверг, общаясь с медиа.
- Генеральный штаб ВСУ в пятницу опроверг заявления об окружении украинских подразделений в Курской области.
- Зеленский в субботу заявил, что российские войска пытаются взять в окружение украинских военных на территории Украины в районе Курского направления, но командование в курсе этих планов.