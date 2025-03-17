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Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони на Курщині – Умєров

Ольга Глущенко Понеділок, 17 березня 2025, 01:12
Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони на Курщині – Умєров
Рустем Умєров, скриншот

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони в Курській області РФ, за його словами, інформація "про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення", є неправдивою.

Джерело: Умєров в ефірі телеканалу Fox News, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова Умєрова: "Наші сили оборони, ми продовжуємо вести оборонні дії та тримаємо під контролем значну кількість кілометрів території противника.

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З метою збереження певної готовності сил і військ ми провели планову передислокацію на більш вигідні рубежі оборони, але на даному етапі жоден підрозділ сил оборони не оточений і заяви про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення, не відповідають дійсності".

Деталі: За словами міністра, минулої осені під час саміту БРІКС розповсюджувалася інформація про нібито потрапляння деяких українських військовослужбовців в оточення, "але інформація не підтвердилася".

Пряма мова Умєрова: "Тому це продовження пропаганди. Але ми продовжуватимемо активну оборонну операцію з наступальними діями по флангах оперативного угруповання противника, щоб не допустити його вторгнення на нашу територію".

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Що передувало: Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви про оточення українських підрозділів в Курській області. Про це, зокрема, раніше говорив російський лідер Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони впорались з основною задачею Курської операції: відтягнути війська з Покровська, Харківського напрямку і Сум.

Генштаб вранці 16 березня оприлюднив мапу, на якій зображено повний вихід Збройних сил України з російської Суджі на Курщині.

Умєров РустемКурська область російсько-українська війна
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