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Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны на Курщине – Умеров

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 марта 2025, 01:12
Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны на Курщине – Умеров
Рустем Умеров, скриншот

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны в Курской области РФ, по его словам, информация "о тысячах украинских военнослужащих, попавших в окружение", является неправдивой.

Источник: Умеров в эфире телеканала Fox News, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь Умерова: "Наши силы обороны, мы продолжаем вести оборонительные действия и держим под контролем значительное количество километров территории противника.

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С целью сохранения определенной готовности сил и войск мы провели плановую передислокацию на более выгодные рубежи обороны, но на данном этапе ни одно подразделение сил обороны не окружено и заявления о тысячах украинских военнослужащих, попавших в окружение, не соответствуют действительности".

Детали: По словам министра, прошлой осенью во время саммита БРИКС распространялась информация о якобы попадании некоторых украинских военнослужащих в окружение, "но информация не подтвердилась".

Прямая речь Умерова: "Поэтому это продолжение пропаганды. Но мы будем продолжать активную оборонительную операцию с наступательными действиями по флангам оперативной группировки противника, чтобы не допустить его вторжения на нашу территорию".

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Что предшествовало: Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении украинских подразделений в Курской области. Об этом, в частности, ранее говорил российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны справились с основной задачей Курской операции: оттянуть войска из Покровска, Харьковского направления и Сум.

Генштаб утром 16 марта обнародовал карту, на которой изображен полный выход Вооруженных сил Украины из российской Суджи на Курщине.

Умеров РустемКурская область российско-украинская война
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