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Нічна атака БпЛА: на Одещині вирувала пожежа, пошкоджено дитячий садок, один постраждалий

Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 березня 2025, 09:59
Нічна атака БпЛА: на Одещині вирувала пожежа, пошкоджено дитячий садок, один постраждалий
Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки БпЛА російських загарбників в Одеському районі загорілась недіюча складська будівля, пошкоджено дитячий навчальний заклад, житловий будинок та магазин, одна людина постраждала.

Джерело: ДСНС, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Дослівно ДСНС: "Внаслідок ворожих ударів загорілась недіюча складська будівля, магазин та легковий автомобіль. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджені дитячий садочок та приватний житловий будинок. Постраждала одна людина".

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Деталі: За словами голови ОВА, також, через пошкодження енергетичної інфраструктури, у передмісті Одеси близько 500 абонентів наразі перебувають без електроенергії. "Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби", - зазначив Кіпер.

Що було раніше:

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  • Вночі російські окупанти атакували дронами Дніпропетровську область – пошкодили інфраструктуру у 2 районах, внаслідок чого є перебої в електропостачанні.
  • У Кременчуцькому районі Полтавської області ввели аварійні відключення електроенергії після російської атаки безпілотниками.
  • Масштабна пожежа виникла на території цивільного підприємства у Харківській області внаслідок влучання російського "Шахеда" вночі 17 березня.  

російсько-українська війнабезпілотникиУкраїна
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