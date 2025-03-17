Нічна атака БпЛА: на Одещині вирувала пожежа, пошкоджено дитячий садок, один постраждалий
Внаслідок нічної атаки БпЛА російських загарбників в Одеському районі загорілась недіюча складська будівля, пошкоджено дитячий навчальний заклад, житловий будинок та магазин, одна людина постраждала.
Джерело: ДСНС, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Дослівно ДСНС: "Внаслідок ворожих ударів загорілась недіюча складська будівля, магазин та легковий автомобіль. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджені дитячий садочок та приватний житловий будинок. Постраждала одна людина".
Деталі: За словами голови ОВА, також, через пошкодження енергетичної інфраструктури, у передмісті Одеси близько 500 абонентів наразі перебувають без електроенергії. "Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби", - зазначив Кіпер.
Що було раніше:
- Вночі російські окупанти атакували дронами Дніпропетровську область – пошкодили інфраструктуру у 2 районах, внаслідок чого є перебої в електропостачанні.
- У Кременчуцькому районі Полтавської області ввели аварійні відключення електроенергії після російської атаки безпілотниками.
- Масштабна пожежа виникла на території цивільного підприємства у Харківській області внаслідок влучання російського "Шахеда" вночі 17 березня.