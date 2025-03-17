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Ночная атака БпЛА: в Одесской области бушевал пожар, поврежден детский сад, один пострадавший

Станислав ПогориловПонедельник, 17 марта 2025, 09:59
Ночная атака БпЛА: в Одесской области бушевал пожар, поврежден детский сад, один пострадавший
Фото: ГСЧС

В результате ночной атаки БпЛА российских захватчиков в Одесском районе загорелось недействующее складское здание, повреждено детское учебное заведение, жилой дом и магазин, один человек пострадал.

Источник: ГСЧС, председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Дословно ГСЧС: "В результате вражеских ударов загорелось недействующее складское здание, магазин и легковой автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Также повреждены детский сад и частный жилой дом. Пострадал один человек".

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Детали: По словам председателя ОВА, также, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, в пригороде Одессы около 500 абонентов сейчас находятся без электроэнергии. "Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - отметил Кипер.

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Что предшествовало:

  • Ночью российские оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую область – повредили инфраструктуру в 2 районах, в результате чего есть перебои в электроснабжении.
  • В Кременчугском районе Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии после российской атаки беспилотниками.
  • Масштабный пожар возник на территории гражданского предприятия в Харьковской области в результате попадания российского "Шахеда" ночью 17 марта. 

российско-украинская войнабеспилотникиУкраина
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