МЗС: Контроль за дотриманням 30-денного перемир’я має бути з "міжнародною компонентою"
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що необхідно забезпечити дієвий механізм об’єктивного контролю за дотриманням 30-денного перемир’я і для цього має бути забезпечена "міжнародна компонента".
Джерело: міністр закордонних справ в інтерв’ю РБК-Україна
Пряма мова Сибіги: "Нам дійсно потрібно мати дієвий механізм об'єктивного контролю (за дотриманням перемир’я – ред.). Напевно він має бути також з міжнародною компонентою. Тут питання, хто може здійснювати такий моніторинг, тому що безумовно є національна складова, це без нас не може бути, бо це відбувається на нашій території. Тому Україна тут визначальна стосовно контролю і моніторингу за дотримуванням перемир'я.
І я вже це казав, ми вже приступили до формування національної команди, яка буде виробляти модальності, алгоритми забезпечення цього процесу".
Деталі: За словами Сибіги, зазвичай механізми контролю за дотриманням перемирʼя працюють під парасольками ООН, ОБСЄ, але враховуючи негативний досвід України 2014 - 2022 років, "треба ретельно обговорювати можливість та доцільність реалізації такого міжнародного компоненту як елементу можливого моніторингу тимчасового перемирʼя".
"Тому це також предмет для обговорення з нашими європейськими колегами, з американською стороною, і ми зараз також ці консультації проводимо", - зазначив Сибіга.
Передісторія:
- Під час переговорів в Саудівській Аравії 11 березня Україна заявила про готовність до запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.
- 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
- Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним 18 березня і обговорити припинення війни в Україні.