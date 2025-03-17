МИД: Контроль за соблюдением 30-дневного перемирия должен быть с "международной компонентой"

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что необходимо обеспечить действенный механизм объективного контроля за соблюдением 30-дневного перемирия и для этого должна быть обеспечена "международная компонента".

Источник: министр иностранных дел в интервью РБК-Украина

Прямая речь Сибиги: "Нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля (за соблюдением перемирия - ред.). Наверняка он должен быть также с международной компонентой. Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия.

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И я уже это говорил, мы уже приступили к формированию национальной команды, которая будет вырабатывать модальности, алгоритмы обеспечения этого процесса".

Детали: По словам Сибиги, обычно механизмы контроля за соблюдением перемирия работают под зонтиками ООН, ОБСЕ, но учитывая негативный опыт Украины 2014 - 2022 годов, "надо тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента как элемента возможного мониторинга временного перемирия".

"Поэтому это также предмет для обсуждения с нашими европейскими коллегами, с американской стороной, и мы сейчас также эти консультации проводим", - отметил Сибига.

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