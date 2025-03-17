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МИД: Контроль за соблюдением 30-дневного перемирия должен быть с "международной компонентой"

Станислав ПогориловПонедельник, 17 марта 2025, 11:57
МИД: Контроль за соблюдением 30-дневного перемирия должен быть с международной компонентой
Андрей Сибига, фото: МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что необходимо обеспечить действенный механизм объективного контроля за соблюдением 30-дневного перемирия и для этого должна быть обеспечена "международная компонента".

Источник: министр иностранных дел в интервью РБК-Украина

Прямая речь Сибиги: "Нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля (за соблюдением перемирия - ред.). Наверняка он должен быть также с международной компонентой. Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия.

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И я уже это говорил, мы уже приступили к формированию национальной команды, которая будет вырабатывать модальности, алгоритмы обеспечения этого процесса".

Детали: По словам Сибиги, обычно механизмы контроля за соблюдением перемирия работают под зонтиками ООН, ОБСЕ, но учитывая негативный опыт Украины 2014 - 2022 годов, "надо тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента как элемента возможного мониторинга временного перемирия".

"Поэтому это также предмет для обсуждения с нашими европейскими коллегами, с американской стороной, и мы сейчас также эти консультации проводим", - отметил Сибига.

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Предыстория:

  • Во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина заявила о готовности к введению 30-дневного режима прекращения огня, при условии, если Россия также будет его придерживаться.
  • 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
  • Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с главой России Владимиром Путиным 18 марта и обсудить прекращение войны в Украине.

МИДроссийско-украинская войнаперемирие
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