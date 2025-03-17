Ми чітко розуміємо перелік країн, які готові розмістити свої війська в Україні – Сибіга
Заяви європейських партнерів про підтримку і допомогу Україні, які лунали в останні 2-3 тижні, є не просто словами – вони підкріплені реальними конкретними діями, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.
Джерело: міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю РБК-Україна
Пряма мова Сибіги: "Про конкретику – так, ми чітко розуміємо вже перелік країн, які готові розмістити свої війська як важливі дієві елементи майбутньої системи безпекових гарантій. Тому ми вже перебуваємо на етапі обговорення деталей. Деталі – це географія, кількість, мандат".
Деталі: Він нагадав, що 15 березня бува саміт цієї коаліції за участі президента Володимира Зеленського, а також постійно відбувається трек по лінії глави ОП Андрія Єрмака, з радниками із нацбезпеки.
"Тобто це вже не абстрактні ідеї, це вже речі, які перебувають на стадії не обговорення, а імплементації", – сказав Сибіга.
Говорячи про іноземний контингент як елемент майбутньої системи безпекових гарантій, глава МЗС підкреслив, що "підтримка американської сторони є надзвичайно, критично важливою".
"Ми потребуємо Америки, ми потребуємо американського залучення і американського лідерства", – сказав Сибіга.
На питання, як Україна зможе зламати спротив Росії, яка категорично проти міжнародного контингенту на території України, він сказав, що Київ буде робити те, що "відповідає національному інтересу і що дійсно гарантує безпеку України на довготривалий період".
"Нас не влаштовує просто стан відсутності бойових дій. Мир – це не просто відсутність війни. А ми говоримо про сталий, довготривалий, справедливий мир з упередженням відновлення російської агресії в довготривалій перспективі. Тому саме на це були спрямовані і наші зусилля, спільно з нашими союзниками.
Ми маємо зараз чітку, тверду коаліцію, тобто Україна – не одна", – сказав Сибіга, зазначивши, що ця коаліція велика.
Передісторія:
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за ідею відправки європейських військ в Україну, але наголосив, що це може статися тільки в дуже обмеженому масштабі і далеко від зон конфлікту.
- Тим часом британське видання The Times повідомило, що Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання. Британська сторона вважає, що такий крок міг би допомогти уникнути розміщення великої кількості військ на українській території.
- 13 березня повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції охочих" стосовно України в разі досягнення мирного врегулювання.
- 15 березня прем'єр Британії після віртуальної зустрічі оголосив, що зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і 20 березня у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.
- Кір Стармер також заявив, що є дві точки тиску для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів: це збільшення військового потенціалу України і санкції проти Росії.
- Британія також заявила, що може відправити 10 тисяч військових в Україну.
- Президент Володимир Зеленський закликав партнерів не прислухатися до думки Росії щодо розміщення іноземного контингенту в Україні для гарантування мирної угоди.