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Ми чітко розуміємо перелік країн, які готові розмістити свої війська в Україні – Сибіга

Ірина БалачукПонеділок, 17 березня 2025, 12:39
Ми чітко розуміємо перелік країн, які готові розмістити свої війська в Україні – Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото з сайту МЗС

Заяви європейських партнерів про підтримку і допомогу Україні, які лунали в останні 2-3 тижні, є не просто словами – вони підкріплені реальними конкретними діями, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

Джерело: міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю РБК-Україна  

Пряма мова Сибіги: "Про конкретику – так, ми чітко розуміємо вже перелік країн, які готові розмістити свої війська як важливі дієві елементи майбутньої системи безпекових гарантій. Тому ми вже перебуваємо на етапі обговорення деталей. Деталі – це географія, кількість, мандат".

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Деталі: Він нагадав, що 15 березня бува саміт цієї коаліції за участі президента Володимира Зеленського, а також постійно відбувається трек по лінії глави ОП Андрія Єрмака, з радниками із нацбезпеки.

"Тобто це вже не абстрактні ідеї, це вже речі, які перебувають на стадії не обговорення, а імплементації", – сказав Сибіга.

Говорячи про іноземний контингент як елемент майбутньої системи безпекових гарантій, глава МЗС підкреслив, що "підтримка американської сторони є надзвичайно, критично важливою".

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"Ми потребуємо Америки, ми потребуємо американського залучення і американського лідерства", – сказав Сибіга.

На питання, як Україна зможе зламати спротив Росії, яка категорично проти міжнародного контингенту на території України, він сказав, що Київ буде робити те, що "відповідає національному інтересу і що дійсно гарантує безпеку України на довготривалий період".

"Нас не влаштовує просто стан відсутності бойових дій. Мир – це не просто відсутність війни. А ми говоримо про сталий, довготривалий, справедливий мир з упередженням відновлення російської агресії в довготривалій перспективі. Тому саме на це були спрямовані і наші зусилля, спільно з нашими союзниками.

Ми маємо зараз чітку, тверду коаліцію, тобто Україна – не одна", – сказав Сибіга, зазначивши, що ця коаліція велика.

Передісторія: 

Сибіга АндрійЄвропадопомога Україні
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