Мы четко понимаем перечень стран, которые готовы разместить свои войска в Украине – Сибига
Заявления европейских партнеров о поддержке и помощи Украине, которые звучали в последние 2-3 недели, являются не просто словами – они подкреплены реальными конкретными действиями, сообщил глава МИД Андрей Сибига.
Источник: министр иностранных дел Андрей Сибига в интерью РБК-Украина
Прямая речь Сибиги: "О конкретике – да, мы четко понимаем уже перечень стран, которые готовы разместить свои войска как важные действенные элементы будущей системы гарантий безопасности. Поэтому мы уже находимся на этапе обсуждения деталей. Детали – это география, количество, мандат".
Детали: Он напомнил, что 15 марта был саммит этой коалиции с участием президента Владимира Зеленского, а также постоянно происходит трек по линии главы ОП Андрея Ермака, с советниками по нацбезопасности.
"То есть это уже не абстрактные идеи, это уже вещи, которые находятся на стадии не обсуждения, а имплементации", – сказал Сибига.
Говоря об иностранном контингенте как элементе будущей системы гарантий безопасности, глава МИД подчеркнул, что "поддержка американской стороны является чрезвычайно, критически важной".
"Мы нуждаемся в Америке, мы нуждаемся в американском вовлечении и американском лидерстве", – сказал Сибига.
На вопрос, как Украина сможет сломить сопротивление России, которая категорически против международного контингента на территории Украины, он сказал, что Киев будет делать то, что "соответствует национальному интересу и что действительно гарантирует безопасность Украины на долговременный период".
"Нас не устраивает просто состояние отсутствия боевых действий. Мир – это не просто отсутствие войны. А мы говорим об устойчивом, долговременном, справедливом мире с предупреждением возобновления российской агрессии в долгосрочной перспективе. Поэтому именно на это были направлены и наши усилия, совместно с нашими союзниками.
Мы имеем сейчас четкую, твердую коалицию, то есть Украина – не одна", – сказал Сибига, отметив, что эта коалиция большая.
Предыстория:
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.
- Тем временем британское издание The Times сообщило, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию. Британская сторона считает, что такой шаг мог бы помочь избежать размещения большого количества войск на украинской территории.
- 13 марта сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции желающих" в отношении Украины в случае достижения мирного урегулирования.
- 15 марта премьер Британии после виртуальной встречи объявил, что усилия "коалиции желающих" входят в оперативную фазу и 20 марта в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущее мирное соглашение.
- Кир Стармер также заявил, что есть две точки давления для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров: это увеличение военного потенциала Украины и санкции против России.
- Британия также заявила, что может отправить 10 тысяч военных в Украину.
- Президент Владимир Зеленский призвал партнеров не прислушиваться к мнению России относительно размещения иностранного контингента в Украине для обеспечения мирного соглашения.