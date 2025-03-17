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Мы четко понимаем перечень стран, которые готовы разместить свои войска в Украине – Сибига

Ирина БалачукПонедельник, 17 марта 2025, 12:39
Мы четко понимаем перечень стран, которые готовы разместить свои войска в Украине – Сибига
Глава МИД Андрей Сибига. Фото с сайта МИД

Заявления европейских партнеров о поддержке и помощи Украине, которые звучали в последние 2-3 недели, являются не просто словами – они подкреплены реальными конкретными действиями, сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Источник: министр иностранных дел Андрей Сибига в интерью РБК-Украина  

Прямая речь Сибиги: "О конкретике – да, мы четко понимаем уже перечень стран, которые готовы разместить свои войска как важные действенные элементы будущей системы гарантий безопасности. Поэтому мы уже находимся на этапе обсуждения деталей. Детали – это география, количество, мандат".

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Детали: Он напомнил, что 15 марта был саммит этой коалиции с участием президента Владимира Зеленского, а также постоянно происходит трек по линии главы ОП Андрея Ермака, с советниками по нацбезопасности.

"То есть это уже не абстрактные идеи, это уже вещи, которые находятся на стадии не обсуждения, а имплементации", – сказал Сибига.

Говоря об иностранном контингенте как элементе будущей системы гарантий безопасности, глава МИД подчеркнул, что "поддержка американской стороны является чрезвычайно, критически важной".

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"Мы нуждаемся в Америке, мы нуждаемся в американском вовлечении и американском лидерстве", – сказал Сибига.

На вопрос, как Украина сможет сломить сопротивление России, которая категорически против международного контингента на территории Украины, он сказал, что Киев будет делать то, что "соответствует национальному интересу и что действительно гарантирует безопасность Украины на долговременный период".

"Нас не устраивает просто состояние отсутствия боевых действий. Мир – это не просто отсутствие войны. А мы говорим об устойчивом, долговременном, справедливом мире с предупреждением возобновления российской агрессии в долгосрочной перспективе. Поэтому именно на это были направлены и наши усилия, совместно с нашими союзниками.

Мы имеем сейчас четкую, твердую коалицию, то есть Украина – не одна", – сказал Сибига, отметив, что эта коалиция большая.  

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Сибига АндрейЕвропапомощь Украине
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