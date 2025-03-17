Робота по спецтрибуналу триває, питання покарання Росії за агресію не зняте – Сибіга
Питання притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України не зняте з порядку денного, більше того є певний прогрес щодо створення спецтрибуналу, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.
Джерело: міністр закордонних справ в інтерв’ю РБК-Україна
Пряма мова Сибіги: "Якщо говорити про відповідальність Росії, у нас є прогрес щодо досягнення домовленостей стосовно створення спеціального трибуналу. Ця робота ведеться, тому що були прийняті певні макро-рішення на початку, потім все перейшло на рівень більш експертної, фахової роботи, і зараз ми досягли дійсно суттєвого процесу, з перспективою прискореного подальшого руху".
Деталі: На уточнююче питання, чи значить це, що покарання агресорів не знято зі столу, він відповів: "Воно не може бути знято. Тому робота щодо спецтрибуналу триває, щодо реєстру збитків (триває – ред.)".
Глава МЗС також нагадав про нещодавній прецедент, коли у Фінляндії засудили російського злочинця.
"І ось вам яскравий приклад, що покарання ворога за ті воєнні злочини, злочини проти людяності, за цю геноцидну політику на території України – воно неминуче", – підсумував Сибіга.
Читайте також статтю "Європравди": Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду
Передісторія:
- На початку 2023 року повідомлялось, що Україна разом із союзниками й партнерами напрацювала три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
- У серпні 2023 року в МЗС України заявили, що спецтрибунал за злочин агресії Росії має притягнути до відповідальності близько 20 представників політичного і військового керівництва РФ.
- 17 березня ЗМІ повідомили, що США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями очільника Кремля Володимира Путіна.
- Крім того, за даними NYT, адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генпрокурором Мерріком Гарландом і укомплектованої досвідченими прокурорами.