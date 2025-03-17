Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Робота по спецтрибуналу триває, питання покарання Росії за агресію не зняте – Сибіга

Ірина БалачукПонеділок, 17 березня 2025, 13:36
Робота по спецтрибуналу триває, питання покарання Росії за агресію не зняте – Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото ОП

Питання притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України не зняте з порядку денного, більше того є певний прогрес щодо створення спецтрибуналу, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Джерело: міністр закордонних справ в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова Сибіги: "Якщо говорити про відповідальність Росії, у нас є прогрес щодо досягнення домовленостей стосовно створення спеціального трибуналу. Ця робота ведеться, тому що були прийняті певні макро-рішення на початку, потім все перейшло на рівень більш експертної, фахової роботи, і зараз ми досягли дійсно суттєвого процесу, з перспективою прискореного подальшого руху".

Реклама:

Деталі: На уточнююче питання, чи значить це, що покарання агресорів не знято зі столу, він відповів: "Воно не може бути знято. Тому робота щодо спецтрибуналу триває, щодо реєстру збитків (триває – ред.)".

Глава МЗС також нагадав про нещодавній прецедент, коли у Фінляндії засудили російського злочинця.

"І ось вам яскравий приклад, що покарання ворога за ті воєнні злочини, злочини проти людяності, за цю геноцидну політику на території України – воно неминуче", – підсумував Сибіга.

РЕКЛАМА:

Читайте також статтю "Європравди": Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду

Передісторія:

Сибіга АндрійспецтрибуналРосіяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп назвав Росію "найбільшим шматком землі" та заявив, що США повинні з нею мати справу
фото Дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі: виникла пожежа 
Politico: Європа хоче переманити американських науковців, яким Трамп скорочує фінансування
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
"Київстар" купив Uklon за $155 мільйонів
Усі новини...
Сибіга Андрій
Ми чітко розуміємо перелік країн, які готові розмістити свої війська в Україні – Сибіга
Сибіга про можливе перемир’я: Досвід показує, що треба чекати провокацій від РФ
Сибіга виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС 17 березня
Останні новини
10:03
Росія витісняє ОАЕ: головний постачальник нафти для Індії змінився
10:03
Росіяни атакували КАБами Сумщину: є загиблий і поранений
09:58
відео"Вибач, Емманюелю": Зеленський перервав брифінг через раптовий дзвінок Макрона
09:55
ЗМІ: принц Вільям відвідає війська в Естонії на тлі побоювань російської загрози
09:48
Найбільший автовиробник – Китай: скільки автівок виготовили в світі торік
09:27
ЗМІ: Єврокомісія відкликає свою пропозицію відмови від сезонної зміни часу
09:24
Трамп залишився задоволений розмовами із Путіним та Зеленським
09:20
Ціни на нафту йдуть вгору на тлі послаблення долара
09:14
Трамп назвав Росію "найбільшим шматком землі" та заявив, що США повинні з нею мати справу
08:46
Росія атакувала Україну 171 безпілотником: 75 БпЛА було збито, 63 – не долетіли до цілі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: