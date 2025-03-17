Робота по спецтрибуналу триває, питання покарання Росії за агресію не зняте – Сибіга

Питання притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України не зняте з порядку денного, більше того є певний прогрес щодо створення спецтрибуналу, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Джерело: міністр закордонних справ в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова Сибіги: "Якщо говорити про відповідальність Росії, у нас є прогрес щодо досягнення домовленостей стосовно створення спеціального трибуналу. Ця робота ведеться, тому що були прийняті певні макро-рішення на початку, потім все перейшло на рівень більш експертної, фахової роботи, і зараз ми досягли дійсно суттєвого процесу, з перспективою прискореного подальшого руху".

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Деталі: На уточнююче питання, чи значить це, що покарання агресорів не знято зі столу, він відповів: "Воно не може бути знято. Тому робота щодо спецтрибуналу триває, щодо реєстру збитків (триває – ред.)".

Глава МЗС також нагадав про нещодавній прецедент, коли у Фінляндії засудили російського злочинця.

"І ось вам яскравий приклад, що покарання ворога за ті воєнні злочини, злочини проти людяності, за цю геноцидну політику на території України – воно неминуче", – підсумував Сибіга.

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