Работа по спецтрибуналу продолжается, вопрос наказания России за агрессию не снят – Сибига
Вопрос привлечения России к ответственности за ее агрессию против Украины не снят с повестки дня, более того есть определенный прогресс по созданию спецтрибунала, заявил глава МИД Андрей Сибига.
Источник: министр иностранных дел в интервью РБК-Украина
Прямая речь Сибиги: "Если говорить об ответственности России, у нас есть прогресс по достижению договоренностей по созданию специального трибунала. Эта работа ведется, потому что были приняты определенные макро-решения в начале, потом все перешло на уровень более экспертной, профессиональной работы, и сейчас мы достигли действительно существенного процесса, с перспективой ускоренного дальнейшего движения".
Детали: На уточняющий вопрос, значит ли это, что наказание агрессоров не снято со стола, он ответил: "Оно не может быть снято. Поэтому работа по спецтрибуналу продолжается, по реестру убытков (продолжается – ред.)".
Глава МИД также напомнил о недавнем прецеденте, когда в Финляндии осудили российского преступника.
"И вот вам яркий пример, что наказание врага за те военные преступления, преступления против человечности, за эту геноцидную политику на территории Украины – оно неизбежно", – подытожил Сибига.
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Предыстория:
- В начале 2023 года сообщалось, что Украина вместе с союзниками и партнерами наработала три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России.
- В августе 2023 года в МИД Украины заявили, что спецтрибунал за преступление агрессии России должен привлечь к ответственности около 20 представителей политического и военного руководства РФ.
- 17 марта СМИ сообщили, что США выходят из многонациональной группы, которая расследует преступления России во время ее вторжения в Украину, включая действия главы Кремля Владимира Путина.
- Кроме того, по данным NYT, администрация Трампа также сокращает работу Группы по расследованию военных преступлений, созданной в 2022 году тогдашним генпрокурором Мерриком Гарландом и укомплектованной опытными прокурорами.