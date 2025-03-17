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Работа по спецтрибуналу продолжается, вопрос наказания России за агрессию не снят – Сибига

Ирина БалачукПонедельник, 17 марта 2025, 13:36
Работа по спецтрибуналу продолжается, вопрос наказания России за агрессию не снят – Сибига
Глава МИД Андрей Сибига. Фото ОП

Вопрос привлечения России к ответственности за ее агрессию против Украины не снят с повестки дня, более того есть определенный прогресс по созданию спецтрибунала, заявил глава МИД Андрей Сибига.

Источник: министр иностранных дел в интервью РБК-Украина

Прямая речь Сибиги: "Если говорить об ответственности России, у нас есть прогресс по достижению договоренностей по созданию специального трибунала. Эта работа ведется, потому что были приняты определенные макро-решения в начале, потом все перешло на уровень более экспертной, профессиональной работы, и сейчас мы достигли действительно существенного процесса, с перспективой ускоренного дальнейшего движения".

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Детали: На уточняющий вопрос, значит ли это, что наказание агрессоров не снято со стола, он ответил: "Оно не может быть снято. Поэтому работа по спецтрибуналу продолжается, по реестру убытков (продолжается – ред.)".

Глава МИД также напомнил о недавнем прецеденте, когда в Финляндии осудили российского преступника.

"И вот вам яркий пример, что наказание врага за те военные преступления, преступления против человечности, за эту геноцидную политику на территории Украины – оно неизбежно", – подытожил Сибига.

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Предыстория: 

Сибига АндрейспецтрибуналРосcияроссийско-украинская война
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