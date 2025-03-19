Зеленский: Путин отверг предложение прекращения огня и атакует гражданскую инфраструктуру
В ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский
Детали: По словам президента, в ночном небе Украины было зафиксировано около 40 ударных дронов России, некоторые из них достигли своих целей.
Прямая речь: "К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "Шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины.
Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что надо и дальше давить на Россию ради мира".
Детали: Зеленский отметил, что такие действия Кремля являются ответом на международные мирные инициативы и демонстрируют нежелание России прекращать войну.
"Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня", – подчеркнул Зеленский.
Президент призвал международное сообщество реагировать на российские обстрелы новыми санкциями, увеличением военной помощи и усилением гарантий безопасности для Украины.
"Только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", – подчеркнул президент
Предыстория:
- В Кремле заявили, что Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
- Вечером 18 марта в Краматорске и Славянске Донецкой области прогремели взрывы. Местные сообщили, что в части Славянска пропал свет.
- Вечером 18 марта во время воздушной тревоги в Киеве силы ПВО открыли огонь по вражеским беспилотникам. Также Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистики.