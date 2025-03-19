Зеленский: Путин отверг предложение прекращения огня и атакует гражданскую инфраструктуру

В ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский

Детали: По словам президента, в ночном небе Украины было зафиксировано около 40 ударных дронов России, некоторые из них достигли своих целей.

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Фото: Владимир Зеленский

Прямая речь: "К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "Шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины.

Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что надо и дальше давить на Россию ради мира".

Детали: Зеленский отметил, что такие действия Кремля являются ответом на международные мирные инициативы и демонстрируют нежелание России прекращать войну.

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"Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня", – подчеркнул Зеленский.

Президент призвал международное сообщество реагировать на российские обстрелы новыми санкциями, увеличением военной помощи и усилением гарантий безопасности для Украины.

"Только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", – подчеркнул президент

Предыстория: