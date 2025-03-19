Окупанти атакували енергосистему Укрзалізниці
Середа, 19 березня 2025, 07:41
Російські військові атакували безпілотниками енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області вранці 19 березня: виникла пожежа, є знеструмлені ділянки.
Джерело: Укрзалізниця в Telegram
Дослівно УЗ: "Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком".
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Деталі: Повідомляється, що час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару.
"Для гасіння пожежі на об’єкті віддано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням. На щастя без постраждалих", – повідомили в УЗ.
Передісторія:
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- 11 березня росіяни вже атакували енергооб’єкти залізниці на Дніпропетровщині. Тоді вносили зміни в рух кількох поїздів.
- 18 березня у Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".
- Однак уже в ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.