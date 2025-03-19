Окупанти атакували енергосистему Укрзалізниці

Російські військові атакували безпілотниками енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області вранці 19 березня: виникла пожежа, є знеструмлені ділянки.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Дослівно УЗ: "Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком".

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Деталі: Повідомляється, що час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару.

"Для гасіння пожежі на об’єкті віддано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням. На щастя без постраждалих", – повідомили в УЗ.

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