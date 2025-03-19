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Оккупанты атаковали энергосистему Укрзализныци

Ирина БалачукСреда, 19 марта 2025, 07:41
Оккупанты атаковали энергосистему Укрзализныци
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские военные атаковали беспилотниками энергетическую систему железной дороги в Днепропетровской области утром 19 марта: возник пожар, есть обесточенные участки.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Под утро 19 марта враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области. Есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику".

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Детали: Сообщается, что во время ликвидации последствий россияне нанесли повторный удар.

"Для тушения пожара на объекте отдан приказ о выезде пожарного поезда Укрзализныци. Работаем над восстановлением. К счастью без пострадавших", – сообщили в УЗ.

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УкрзализныцяДнепропетровская областьпожар
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