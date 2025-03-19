Оккупанты атаковали энергосистему Укрзализныци
Среда, 19 марта 2025, 07:41
Российские военные атаковали беспилотниками энергетическую систему железной дороги в Днепропетровской области утром 19 марта: возник пожар, есть обесточенные участки.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Дословно УЗ: "Под утро 19 марта враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области. Есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику".
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Детали: Сообщается, что во время ликвидации последствий россияне нанесли повторный удар.
"Для тушения пожара на объекте отдан приказ о выезде пожарного поезда Укрзализныци. Работаем над восстановлением. К счастью без пострадавших", – сообщили в УЗ.
Предыстория:
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- 11 марта россияне уже атаковали энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине. Тогда вносили изменения в движение нескольких поездов.
- 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
- Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.