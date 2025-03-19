Атака дронів: у Дніпрі вирувала пожежа, в області пошкоджено об’єкт інфраструктури – ОВА  

У місті Дніпро та в Павлоградському районі Дніпропетровщини вирували пожежі внаслідок російської атаки дронами: загарбники пошкодили об’єкт інфраструктури, приватні будинки та авто.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі російська армія знову спрямувала на Дніпропетровщину безпілотники. 8 БпЛА збили захисники. Втім, ворожа атака не минулася без наслідків. У Дніпрі сталася пожежа. Два займання виникло і у Павлоградському районі. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт".

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Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: Також росіяни атакували дронами Нікопольщину: били по райцентру та Марганецькій громаді. В районі понівечені приватний будинок, господарська споруда, авто.

Фото з Telegram Сергія Лисака

За уточненою інформацією, через артобстріл Нікополя, що стався увечері 18 березня, потрощені 10 приватних будинків та 5 господарських споруд, а також лінія електропередач.

"Усюди – без загиблих і постраждалих", – зазначив Лисак.

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Фото з Telegram Сергія Лисака

Раніше Укрзалізниця повідомляла, що окупанти атакували енергосистему залізниці на Дніпропетровщині.

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