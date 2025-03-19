Атака дронів: у Дніпрі вирувала пожежа, в області пошкоджено об’єкт інфраструктури – ОВА
У місті Дніпро та в Павлоградському районі Дніпропетровщини вирували пожежі внаслідок російської атаки дронами: загарбники пошкодили об’єкт інфраструктури, приватні будинки та авто.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Вночі російська армія знову спрямувала на Дніпропетровщину безпілотники. 8 БпЛА збили захисники. Втім, ворожа атака не минулася без наслідків. У Дніпрі сталася пожежа. Два займання виникло і у Павлоградському районі. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт".
Деталі: Також росіяни атакували дронами Нікопольщину: били по райцентру та Марганецькій громаді. В районі понівечені приватний будинок, господарська споруда, авто.
За уточненою інформацією, через артобстріл Нікополя, що стався увечері 18 березня, потрощені 10 приватних будинків та 5 господарських споруд, а також лінія електропередач.
"Усюди – без загиблих і постраждалих", – зазначив Лисак.
Раніше Укрзалізниця повідомляла, що окупанти атакували енергосистему залізниці на Дніпропетровщині.
Передісторія:
- 18 березня у Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".
- Однак уже в ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе,вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.