Атака дронов: в Днепре бушевал пожар, в области поврежден объект инфраструктуры – ОВА
В городе Днепр и в Павлоградском районе Днепропетровщины бушевали пожары в результате российской атаки дронами: захватчики повредили объект инфраструктуры, частные дома и авто.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью российская армия снова направила на Днепропетровщину беспилотники. 8 БпЛА сбили защитники. Впрочем, вражеская атака не обошлась без последствий. В Днепре произошел пожар. Два возгорания возникло и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект".
Детали: Также россияне атаковали дронами Никопольщину: били по райцентру и Марганецкой общине. В районе повреждены частный дом, хозяйственная постройка, авто.
По уточненной информации, из-за артобстрела Никополя, который произошел вечером 18 марта, разбиты 10 частных домов и 5 хозяйственных построек, а также линия электропередач.
"Везде – без погибших и пострадавших", – отметил Лысак.
Ранее Укрзализныця сообщала, что оккупанты атаковали энергосистему железной дороги на Днепропетровщине.
Предыстория:
- 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
- Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.