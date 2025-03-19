Атака дронов: в Днепре бушевал пожар, в области поврежден объект инфраструктуры – ОВА 

В городе Днепр и в Павлоградском районе Днепропетровщины бушевали пожары в результате российской атаки дронами: захватчики повредили объект инфраструктуры, частные дома и авто.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью российская армия снова направила на Днепропетровщину беспилотники. 8 БпЛА сбили защитники. Впрочем, вражеская атака не обошлась без последствий. В Днепре произошел пожар. Два возгорания возникло и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Также россияне атаковали дронами Никопольщину: били по райцентру и Марганецкой общине. В районе повреждены частный дом, хозяйственная постройка, авто.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По уточненной информации, из-за артобстрела Никополя, который произошел вечером 18 марта, разбиты 10 частных домов и 5 хозяйственных построек, а также линия электропередач.

"Везде – без погибших и пострадавших", – отметил Лысак.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Ранее Укрзализныця сообщала, что оккупанты атаковали энергосистему железной дороги на Днепропетровщине.

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