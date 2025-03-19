Після розмови Трампа і Путіна про припинення вогню, РФ атакувала Україну 145-ма дронами та балістикою

У ніч на 19 березня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 72 ударних БпЛА, 45 безпілотників атакували Київську область.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram, КМВА у Telegram

Деталі: Повідомляється, що атака здійснювалась із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

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За даними повітряників, станом на 8.00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

В КМВА повідомили, що на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 45 ворожих БпЛА. 19 знищено розрахунками ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

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Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Говорячи про нічну атаку росіян, президент Володимир Зеленський наголосив, що такі дії Кремля є відповіддю на міжнародні мирні ініціативи та демонструють небажання Росії припиняти війну. "Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню", – сказав Зеленський.

Передісторія: