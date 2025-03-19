После разговора Трампа и Путина о прекращении огня, РФ атаковала Украину 145-ю дронами и баллистикой

В ночь на 19 марта россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 72 ударных БпЛА, 45 беспилотников атаковали Киевскую область.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram, КМВА в Telegram

Детали: Сообщается, что атака осуществлялась с направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ.

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По данным воздушников, по состоянию на 8.00 подтверждено сбитие 72 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

В КГВА сообщили, что на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 45 вражеских БпЛА. 19 уничтожены расчетами ПВО. Остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

56 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

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В результате российской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

Говоря о ночной атаке россиян, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что такие действия Кремля являются ответом на международные мирные инициативы и демонстрируют нежелание России прекращать войну. "Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня", - сказал Зеленский.

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