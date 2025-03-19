После разговора Трампа и Путина о прекращении огня, РФ атаковала Украину 145-ю дронами и баллистикой
В ночь на 19 марта россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 72 ударных БпЛА, 45 беспилотников атаковали Киевскую область.
Источник: командование Воздушных сил в Telegram, КМВА в Telegram
Детали: Сообщается, что атака осуществлялась с направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ.
По данным воздушников, по состоянию на 8.00 подтверждено сбитие 72 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
В КГВА сообщили, что на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 45 вражеских БпЛА. 19 уничтожены расчетами ПВО. Остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.
56 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
Говоря о ночной атаке россиян, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что такие действия Кремля являются ответом на международные мирные инициативы и демонстрируют нежелание России прекращать войну. "Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня", - сказал Зеленский.
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин провели телефонный разговор 18 марта, который длился более полутора часов.
- Пресс-служба Кремля по результатам телефонной беседы Дональда Трампа и Путина сообщила, что российская сторона настаивает на прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине.
- Во время телефонного разговора американский президент и глава Кремля согласились, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".
- В Кремле, в свою очередь, заявили, что в разговоре с Трампом Путин в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины и "отдал соответствующий приказ военным".
- Однако в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины.