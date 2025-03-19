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Двоє постраждалих, пошкоджено 36 будинків та 19 авто – наслідки російської атаки на Київщині

Ірина БалачукСереда, 19 березня 2025, 08:47
Двоє постраждалих, пошкоджено 36 будинків та 19 авто – наслідки російської атаки на Київщині
Фото поліції

Уночі 19 березня російські окупанти атакували безпілотниками Київську область, внаслідок падіння уламків у Бучанському районі пошкоджено 20 таунхаусів, 15 приватних будинків та 19 авто, постраждали 2 людини.

Джерело: ДСНС, поліція Київщини та в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник в Telegram

Дослівно правоохоронці: "У Бучанському районі пошкоджено 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів. Також руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. Внаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік та 43-річна жінка". 

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Фото ДСНС

Деталі: У ДСНС додали, що загоряння у таунхаусах загасили. 

 
Фото ДСНС

Постраждалих людей доставили до лікарняні. 

 
фото поліції

Також пошкоджено будинок у Бориспільському районі.

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фото поліції 

У 4 районах – Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському – зафіксували загоряння трав’яного настилу. Пожежі уже загасили.

Доповнено: Пізніше в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник уточнив, що у Бучанському районі постраждав громадянин Франції, 1970 року народження.

Він отримав множинні поверхневі рани та садна обох нижніх кінцівок, передньої черевної стінки та обох ліктьових суглобів. Його госпіталізували.

Жінці 1981 року народження діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй, за словами Калашника, меддопомогу надали на місці.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки в Київській області пошкоджено 9 приватних будинків у Бучанському районі та постраждав 60-річний чоловік, який отримав поранення обох нижніх кінцівок.

Передісторія:

  • 18 березня у Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".
  • Однак уже в ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе,вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.

Київська областьбезпілотники
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