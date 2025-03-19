Двое пострадавших, повреждены 36 домов и 19 авто – последствия российской атаки на Киевщине
Ночью 19 марта российские оккупанты атаковали беспилотниками Киевскую область, в результате падения обломков в Бучанском районе повреждены 20 таунхаусов, 15 частных домов и 19 авто, пострадали 2 человека.
Источник: ГСЧС, полиция Киевской области и и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram
Дословно правоохранители: "В Бучанском районе повреждены 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и 19 автомобилей. Также разрушениям подверглись два здания и летняя терраса одного из заведений. В результате атаки пострадали 54-летний мужчина и 43-летняя женщина".
Детали: В ГСЧС добавили, что возгорание в таунхаусах потушили.
Пострадавших людей доставили в больницы.
Также поврежден дом в Бориспольском районе.
В 4 районах – Обуховском, Бориспольском, Фастовском и Бучанском – зафиксировали возгорание травяного настила. Пожары уже потушили.
Дополнено: Позже и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник уточнил, что в Бучанском районе пострадал гражданин Франции, 1970 года рождения.
Он получил множественные поверхностные раны и ссадины обеих нижних конечностей, передней брюшной стенки и обоих локтевых суставов. Его госпитализировали.
Женщине 1981 года рождения диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей, по словам Калашника, медпомощь оказали на месте.
Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в Киевской области повреждены 9 частных домов в Бучанском районе и пострадал 60-летний мужчина, который получил ранения обеих нижних конечностей.
Предыстория:
- 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
- Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.