Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Двое пострадавших, повреждены 36 домов и 19 авто – последствия российской атаки на Киевщине

Ирина БалачукСреда, 19 марта 2025, 08:47
Двое пострадавших, повреждены 36 домов и 19 авто – последствия российской атаки на Киевщине
Фото полиции

Ночью 19 марта российские оккупанты атаковали беспилотниками Киевскую область, в результате падения обломков в Бучанском районе повреждены 20 таунхаусов, 15 частных домов и 19 авто, пострадали 2 человека.

Источник: ГСЧС, полиция Киевской области и и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram

Дословно правоохранители: "В Бучанском районе повреждены 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и 19 автомобилей. Также разрушениям подверглись два здания и летняя терраса одного из заведений. В результате атаки пострадали 54-летний мужчина и 43-летняя женщина".

Реклама:
 
Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС добавили, что возгорание в таунхаусах потушили.

 
Фото ГСЧС

Пострадавших людей доставили в больницы.

 
фото полиции 

Также поврежден дом в Бориспольском районе. 

РЕКЛАМА:
 
фото полиции 

В 4 районах – Обуховском, Бориспольском, Фастовском и Бучанском – зафиксировали возгорание травяного настила. Пожары уже потушили.

Дополнено: Позже и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник уточнил, что в Бучанском районе пострадал гражданин Франции, 1970 года рождения.

Он получил множественные поверхностные раны и ссадины обеих нижних конечностей, передней брюшной стенки и обоих локтевых суставов. Его госпитализировали.

Женщине 1981 года рождения диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей, по словам Калашника, медпомощь оказали на месте.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в Киевской области повреждены 9 частных домов в Бучанском районе и пострадал 60-летний мужчина, который получил ранения обеих нижних конечностей. 

Предыстория:

  • 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
  • Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.

Киевская областьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
Все новости...
Киевская область
В результате вражеской атаки на Киевщине пострадал мужчина, повреждены дома – ОВА
Найем: Суд отпустил подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви
В Киеве и области ПВО работала по российским БпЛА
Последние новости
21:35
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
21:22
Германия выразила обеспокоенность арестом оппозиционного мэра Стамбула
20:54
Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный
20:36
Взрыв в здании полиции в Одесской области расследуют как теракт, ранены 3 полицейских
20:23
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
20:07
Свитолина пробилась в четвертый круг престижного теннисного турнира в Майами
19:48
Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы
19:38
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен
19:09
Фонтан вместо поваленного памятника Ленину. Что не так с инициативой Кличко – подкаст
19:04
формула-1Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при Китая
Все новости...
Реклама:
Реклама: