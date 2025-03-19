Двое пострадавших, повреждены 36 домов и 19 авто – последствия российской атаки на Киевщине

Ночью 19 марта российские оккупанты атаковали беспилотниками Киевскую область, в результате падения обломков в Бучанском районе повреждены 20 таунхаусов, 15 частных домов и 19 авто, пострадали 2 человека.

Источник: ГСЧС, полиция Киевской области и и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram

Дословно правоохранители: "В Бучанском районе повреждены 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и 19 автомобилей. Также разрушениям подверглись два здания и летняя терраса одного из заведений. В результате атаки пострадали 54-летний мужчина и 43-летняя женщина".

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Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС добавили, что возгорание в таунхаусах потушили.

Фото ГСЧС

Пострадавших людей доставили в больницы.

фото полиции

Также поврежден дом в Бориспольском районе.

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фото полиции

В 4 районах – Обуховском, Бориспольском, Фастовском и Бучанском – зафиксировали возгорание травяного настила. Пожары уже потушили.

Дополнено: Позже и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник уточнил, что в Бучанском районе пострадал гражданин Франции, 1970 года рождения.

Он получил множественные поверхностные раны и ссадины обеих нижних конечностей, передней брюшной стенки и обоих локтевых суставов. Его госпитализировали.

Женщине 1981 года рождения диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей, по словам Калашника, медпомощь оказали на месте.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в Киевской области повреждены 9 частных домов в Бучанском районе и пострадал 60-летний мужчина, который получил ранения обеих нижних конечностей.

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