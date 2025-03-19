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Украина подготовит список объектов, по которым не должно быть ударов РФ – Зеленский

Ирина БалачукСреда, 19 марта 2025, 12:52
Украина подготовит список объектов, по которым не должно быть ударов РФ – Зеленский
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Украина подготовит и передаст партнерам список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым РФ должна прекратить наносить удары; и если Россия перестанет атаковать эти объекты, то Украина также не будет бить по энергетической сфере страны-агрессора.

Источник: президент Владимир Зеленский на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции в Хельсинки в среду

Прямая речь Зеленского на вопрос, что ему нужно, чтобы издать приказ прекратить удары по российской нефтяной энергетике: "Точно заверений и только слов Путина, что он дает приказ не бить по энергетике, этого мало. Почему? Потому что эта война сделала нас очень практичными людьми.

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Пример – вчерашний удар после слов Путина, что ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре не будет. Он сказал, что отдал приказ. И после этого было 145 ударных дронов, 4 ракеты С-300, 2 баллистические ракеты "Искандер". Удары были по железной дороге, по предприятиям аграрной продукции, также поврежден 21 гражданский дом. Слов недостаточно".

Детали: Зеленский отметил, что Украина хочет, чтобы в этом вопросе был контроль, и чтобы главным субъектом этого контроля были США.

"И если у нас будет такая договоренность, будет список объектов – он у нас есть – список гражданских, энергетических, инфраструктурных объектов (этот список мы также обязательно подготовим и дадим нашим партнерам), и если русские не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам", – подытожил Зеленский.

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Предыстория:

  • 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
  • Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.

ЗеленскийРосcияэнергетика
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