Украина подготовит список объектов, по которым не должно быть ударов РФ – Зеленский

Украина подготовит и передаст партнерам список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым РФ должна прекратить наносить удары; и если Россия перестанет атаковать эти объекты, то Украина также не будет бить по энергетической сфере страны-агрессора.

Источник: президент Владимир Зеленский на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции в Хельсинки в среду

Прямая речь Зеленского на вопрос, что ему нужно, чтобы издать приказ прекратить удары по российской нефтяной энергетике: "Точно заверений и только слов Путина, что он дает приказ не бить по энергетике, этого мало. Почему? Потому что эта война сделала нас очень практичными людьми.

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Пример – вчерашний удар после слов Путина, что ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре не будет. Он сказал, что отдал приказ. И после этого было 145 ударных дронов, 4 ракеты С-300, 2 баллистические ракеты "Искандер". Удары были по железной дороге, по предприятиям аграрной продукции, также поврежден 21 гражданский дом. Слов недостаточно".

Детали: Зеленский отметил, что Украина хочет, чтобы в этом вопросе был контроль, и чтобы главным субъектом этого контроля были США.

"И если у нас будет такая договоренность, будет список объектов – он у нас есть – список гражданских, энергетических, инфраструктурных объектов (этот список мы также обязательно подготовим и дадим нашим партнерам), и если русские не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам", – подытожил Зеленский.

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