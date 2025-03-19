Генерала Галушкіна лишили під вартою ще на місяць

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 30 днів для колишнього командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрія Галушкіна.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Термін арешту продовжено до 22 квітня.

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Прокуратура звинувачує Галушкіна у недбалому ставленні до військової служби та неналежній обороні під час наступу росіян на північ Харківщини у 2024 році.

Обвинувачення вважає, що рішення Галушкіна призвели до заходу російських військ на територію Липецької громади Харківської області у травні 2024 року.

Адвокат Галушкіна Дмитро Круговий намагався переконати суд в тому, що тримання під вартою – надто суворий запобіжний захід для підзахисного.

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Пряма мова: "Фактично всі міністри оборони, всі головнокомандувачі, починаючи з 2014 року, написали листи підтримки характеристики генерала Галушкіна, що він людина та офіцер який заслуговує на довіру, і те що у суду не має бути сумнівів в тому, що він буде належним чином виконувати свої процесуальні обов'язки. На превеликий жаль, слідчий суддя не дослухався до цієї аргументації".

Що передувало: 24 січня Печерський суд обрав Галушкіну запобіжний захід у вигляді арешту до 22 березня без права внесення застави.

Нагадаємо:

20 січня працівники ДБР у взаємодії зі СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна .

генерал-лейтенанта та полковника . П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.

22 січня працівники ДБР знову затримали Галушкіна. Бюро заявило, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

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