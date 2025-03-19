Генерала Галушкіна лишили під вартою ще на місяць
Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 30 днів для колишнього командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрія Галушкіна.
Джерело: "Суспільне" із зали суду
Деталі: Термін арешту продовжено до 22 квітня.
Прокуратура звинувачує Галушкіна у недбалому ставленні до військової служби та неналежній обороні під час наступу росіян на північ Харківщини у 2024 році.
Обвинувачення вважає, що рішення Галушкіна призвели до заходу російських військ на територію Липецької громади Харківської області у травні 2024 року.
Адвокат Галушкіна Дмитро Круговий намагався переконати суд в тому, що тримання під вартою – надто суворий запобіжний захід для підзахисного.
Пряма мова: "Фактично всі міністри оборони, всі головнокомандувачі, починаючи з 2014 року, написали листи підтримки характеристики генерала Галушкіна, що він людина та офіцер який заслуговує на довіру, і те що у суду не має бути сумнівів в тому, що він буде належним чином виконувати свої процесуальні обов'язки. На превеликий жаль, слідчий суддя не дослухався до цієї аргументації".
Що передувало: 24 січня Печерський суд обрав Галушкіну запобіжний захід у вигляді арешту до 22 березня без права внесення застави.
Нагадаємо:
- 20 січня працівники ДБР у взаємодії зі СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.
- П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.
- 22 січня працівники ДБР знову затримали Галушкіна. Бюро заявило, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.
Читайте також: Екскомбриг 125-ої ТРО Горбенко: На Харківщині робили все можливе. Але втримати фронт, коли в тебе 6–8 людей на кілометр – нереально