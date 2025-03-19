Генерала Галушкина оставили под стражей еще на месяц

Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 30 дней для бывшего командующего оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрия Галушкина.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: Срок ареста продлен до 22 апреля.

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Прокуратура обвиняет Галушкина в халатном отношении к военной службе и ненадлежащей обороне во время наступления россиян на север Харьковщины в 2024 году.

Обвинение считает, что решения Галушкина привели к заходу российских войск на территорию Липецкой общины Харьковской области в мае 2024 года.

Адвокат Галушкина Дмитрий Круговой пытался убедить суд в том, что содержание под стражей слишком строгая мера пресечения для подзащитного, но безуспешно.

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Прямая речь: "Фактически все министры обороны, все главнокомандующие, начиная с 2014 года, написали письма поддержки характеристики генерала Галушкина, что он человек и офицер, который заслуживает доверия, и то что у суда не должно быть сомнений в том, что он будет должным образом выполнять свои процессуальные обязанности. К большому сожалению, следственный судья не прислушался к этой аргументации".

Что предшествовало: 24 января Печерский суд избрал Галушкину меру пресечения в виде ареста до 22 марта без права внесения залога.

Напомним:

20 января работники ГБР во взаимодействии со СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине , генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине .

, генерал-лейтенанте и полковнике . Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.

22 января сотрудники Государственного бюро расследований снова задержали Галушкина. Бюро заявило, что во взаимодействии с СБУ были выявлены новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.

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