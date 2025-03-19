Генерала Галушкина оставили под стражей еще на месяц
Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 30 дней для бывшего командующего оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрия Галушкина.
Источник: "Суспільне" из зала суда
Детали: Срок ареста продлен до 22 апреля.
Прокуратура обвиняет Галушкина в халатном отношении к военной службе и ненадлежащей обороне во время наступления россиян на север Харьковщины в 2024 году.
Обвинение считает, что решения Галушкина привели к заходу российских войск на территорию Липецкой общины Харьковской области в мае 2024 года.
Адвокат Галушкина Дмитрий Круговой пытался убедить суд в том, что содержание под стражей слишком строгая мера пресечения для подзащитного, но безуспешно.
Прямая речь: "Фактически все министры обороны, все главнокомандующие, начиная с 2014 года, написали письма поддержки характеристики генерала Галушкина, что он человек и офицер, который заслуживает доверия, и то что у суда не должно быть сомнений в том, что он будет должным образом выполнять свои процессуальные обязанности. К большому сожалению, следственный судья не прислушался к этой аргументации".
Что предшествовало: 24 января Печерский суд избрал Галушкину меру пресечения в виде ареста до 22 марта без права внесения залога.
Напомним:
- 20 января работники ГБР во взаимодействии со СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
- Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.
- 22 января сотрудники Государственного бюро расследований снова задержали Галушкина. Бюро заявило, что во взаимодействии с СБУ были выявлены новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.
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