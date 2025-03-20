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Зеленський про припинення вогню та війни: Вважаю, що це можливо зробити швидко

Степан ГафткоЧетвер, 20 березня 2025, 00:50
Зеленський про припинення вогню та війни: Вважаю, що це можливо зробити швидко
Фото з Facebook Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вірить у швидке припинення вогню, адже під час цього можна політично тиснути на того, хто зриває перемир'я, та врешті закінчити війну. 

Джерело: Зеленський під час онлайн-пресконференції 19 березня

Пряма мова: "Що стосується швидкого припинення вогню, я вважаю, так, що це можливо зробити швидко… Питання припинення вогню на місяць, на два місяці – це вікно можливостей, коли можна скласти план і намагатися всіма тиснути на будь-кого, хто зриває це, але можна закінчити війну".

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Деталі: Президент уточнив, що завдяки припиненню вогню можна завершити певну стадію війни, наприклад "гарячу". 

Проте Зеленський підкреслив, що, на його думку, припинення вогню на роки є замороженням конфлікту, а не закінченням війни. 

Говорячи про позицію Путіна щодо перемир'я, президент зазначив, що російський лідер не хоче припинення вогню, адже він не знаходиться у слабкій позиції на полі бою.

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"У нього є ця ситуація в руках (перевага на полі бою – ред). Він не хоче, щоб ми залишились хоча б одним військовим на території Курської області. Він накопичує військо, щоб вдарити по нас і щоб тиснути сильніше. Це зрозуміла його тактика на всіх напрямках – лякати людей, бити ракетами, щоб дати собі кращі умови при тому, чи іншому форматі закінчення війни" – заявив Зеленський.

Підсумовуючи свої слова, український лідер зауважив, що можна таки досягти повної тиші на фронті, адже Путін всі попередні роки казав, що саме Україна не хоче припинення вогню та Україна зриває всі домовленості. 

"Україна хоче припинити вогонь і Путіну прийдеться в цій ситуації викручуватись, тому що світ його не зрозуміє", – підкреслив український президент. 

Нагадаємо:

  • Зеленський заявив, що "питання територій буде найскладнішим" у переговорах про перемир’я.
  • Під час онлайн-пресконференції президент України Зеленський повідомив, що в розмові з американським колегою Дональдом Трампом обговорив можливість допомоги США у відновленні ЗАЕС.

Зеленськийросійсько-українська війнаперемир’яТрамп
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