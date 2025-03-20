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Зеленский о прекращении огня и войны: Считаю, что это возможно сделать быстро

Степан ГафткоЧетверг, 20 марта 2025, 00:50
Зеленский о прекращении огня и войны: Считаю, что это возможно сделать быстро
Фото c Facebook Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский верит в быстрое прекращение огня, ведь во время этого можно политически давить на того, кто срывает перемирие и в конце концов закончить войну.

Источник: Зеленский во время онлайн пресс-конференции 19 марта

Прямая речь: "Что касается быстрого прекращения огня, я считаю, да, что это возможно сделать быстро... Вопрос прекращения огня на месяц, на два месяца – это окно возможностей, когда можно составить план и пытаться всеми давить на любого, кто срывает это, но можно закончить войну".

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Детали: Президент уточнил, что благодаря прекращению огня можно завершить определенную стадию войны, например "горячую".

Однако, Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, прекращение огня на годы является замораживанием конфликта, а не окончанием войны.

Говоря о позиции Путина относительно перемирия, президент отметил, что российский лидер не хочет прекращения огня, ведь он не находится в слабой позиции на поле боя.

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"У него есть эта ситуация в руках (преимущество на поле боя – ред). Он не хочет, чтобы мы остались хотя бы одним военным на территории Курской области. Он накапливает войско, чтобы ударить по нам и чтобы давить сильнее. Это понятная его тактика на всех направлениях – пугать людей, бить ракетами, чтобы дать себе лучшие условия при том или ином формате окончания войны", – заявил Зеленский.

Подытоживая свои слова, украинский лидер отметил, что можно таки достичь полной тишины на фронте, ведь Путин все предыдущие годы говорил, что именно Украина не хочет прекращения огня и Украина срывает все договоренности.

"Украина хочет прекратить огонь и Путину придется в этой ситуации выкручиваться, потому что мир его не поймет", – подчеркнул украинский президент.

Напомним:

  • Зеленский заявил, что "вопрос территорий будет самым сложным" в переговорах о перемирии.
  • Во время онлайн пресс-конференции президент Украины Зеленский сообщил, что в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил возможность помощи США в восстановлении ЗАЭС.

Зеленскийроссийско-украинская войнаперемириеТрамп
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