Росіяни атакували КАБами Сумщину: є загиблий і поранений

20 березня російські війська скинули 6 керованих авіабомб на Краснопільську громаду Сумської області, внаслідок чого загинув місцевий, ще одна людина постраждала.

Джерело: Сумська ОВА, ДСНС

Дослівно ОВА: "Ворог продовжує масовані обстріли Краснопільської громади, застосовуючи авіаційні засоби ураження: КАБи, безпілотники.

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20 березня росіяни скинули на громаду 6 КАБів. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, 1 людина загинула, ще одну – травмовано".

Деталі: Зазначається, що окупанти пошкодили багатоквартирний і приватний житлові будинки, а також приміщення торговельного центру.

Місцева влада закликає мешканців не зволікати з евакуацією.

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"Збережіть своє життя та врятуйте рідних!" – наголосили в ОВА.

фото: ДСНС

Рятувальники зазначили, що з вечора 19 березня до самого ранку 20 березня працювали над ліквідацією наслідків авіаційних атак по Краснопільській громаді.

Під час розбору завалів одного з приватних будинків виявили тіло людини.

фото: ДСНС

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