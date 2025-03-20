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Росіяни атакували КАБами Сумщину: є загиблий і поранений

Анастасія ПроцЧетвер, 20 березня 2025, 10:03
Росіяни атакували КАБами Сумщину: є загиблий і поранений
фото: ДСНС

20 березня російські війська скинули 6 керованих авіабомб на Краснопільську громаду Сумської області, внаслідок чого загинув місцевий, ще одна людина постраждала.

Джерело: Сумська ОВА, ДСНС

Дослівно ОВА: "Ворог продовжує масовані обстріли Краснопільської громади, застосовуючи авіаційні засоби ураження: КАБи, безпілотники.

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20 березня росіяни скинули на громаду 6 КАБів. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, 1 людина загинула, ще одну – травмовано".

Деталі: Зазначається, що окупанти пошкодили багатоквартирний і приватний житлові будинки, а також приміщення торговельного центру.

Місцева влада закликає мешканців не зволікати з евакуацією.

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"Збережіть своє життя та врятуйте рідних!" – наголосили в ОВА.

 
фото: ДСНС

Рятувальники зазначили, що з вечора 19 березня до самого ранку 20 березня працювали над ліквідацією наслідків авіаційних атак по Краснопільській громаді.

Під час розбору завалів одного з приватних будинків виявили тіло людини.

 
фото: ДСНС

Що передувало:

  • Пізно ввечері 18 березня російський БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні у місті Суми, пошкодивши будівлю та припарковані неподалік автомобілі.
  • У ніч на 19 березня ще одна лікарня в Сумській області зазнала руйнувань через атаку російського безпілотника.
  • 18 березня російські військові обстріляли багатоквартирний будинок у селі Угроїди Сумської області, внаслідок атаки загинув 29-річний чоловік, ще троє людей постраждали. 

Сумська областьавіажертвивійна
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