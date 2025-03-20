Россияне атаковали КАБами Сумщину: есть погибший и раненый
20 марта российские войска сбросили 6 управляемых авиабомб на Краснопольскую громаду Сумской области, в результате чего погиб местный, еще один человек пострадал.
Источник: Сумская ОВА, ГСЧС
Дословно ОВА: "Враг продолжает массированные обстрелы Краснопольской громады, применяя авиационные средства поражения: КАБы, беспилотники.
20 марта россияне сбросили на общину 6 КАБов. В результате вражеской атаки, предварительно, 1 человек погиб, еще один – травмирован".
Детали: Отмечается, что оккупанты повредили многоквартирный и частный жилые дома, а также помещения торгового центра.
Местные власти призывают жителей не медлить с эвакуацией.
"Сохраните свою жизнь и спасите родных!" – отметили в ОВА.
Рятувальники зазначили, що з вечора 19 березня до самого ранку 20 березня працювали над ліквідацією наслідків авіаційних атак по Краснопільській громаді.
Під час розбору завалів одного з приватних будинків виявили тіло людини.
Что предшествовало:
- Поздно вечером 18 марта российский БПЛА упал на крышуобластной клинической больницы в городе Сумы, повредив здание и припаркованные неподалеку автомобили.
- В ночь на 19 марта еще одна больница в Сумской области подверглась разрушениям из-за атаки российского беспилотника.
- 18 марта российские военные обстреляли многоквартирный дом в селе Угроиды Сумской области, в результате атаки погиб 29-летний мужчина, еще три человека пострадали.