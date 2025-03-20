Россияне атаковали КАБами Сумщину: есть погибший и раненый

20 марта российские войска сбросили 6 управляемых авиабомб на Краснопольскую громаду Сумской области, в результате чего погиб местный, еще один человек пострадал.

Источник: Сумская ОВА, ГСЧС

Дословно ОВА: "Враг продолжает массированные обстрелы Краснопольской громады, применяя авиационные средства поражения: КАБы, беспилотники.

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20 марта россияне сбросили на общину 6 КАБов. В результате вражеской атаки, предварительно, 1 человек погиб, еще один – травмирован".

Детали: Отмечается, что оккупанты повредили многоквартирный и частный жилые дома, а также помещения торгового центра.

Местные власти призывают жителей не медлить с эвакуацией.

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"Сохраните свою жизнь и спасите родных!" – отметили в ОВА.

Рятувальники зазначили, що з вечора 19 березня до самого ранку 20 березня працювали над ліквідацією наслідків авіаційних атак по Краснопільській громаді.

ФОТО: ГСЧС

Під час розбору завалів одного з приватних будинків виявили тіло людини.

ФОТО: ГСЧС

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