Зеленський анонсував нові зустрічі України та США

Президент Володимир Зеленський анонсував наступні раунди зустрічей між українською та американською делегаціями стосовно припинення війни Росії проти України.

Джерело: глава держави під час спілкування з журналістами 25 березня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи призначені наступні раунди переговорів України та США, Зеленський відповів: "Домовилися, що будуть. Найближчим часом".

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