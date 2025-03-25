Зеленський анонсував нові зустрічі України та США
Вівторок, 25 березня 2025, 19:51
Президент Володимир Зеленський анонсував наступні раунди зустрічей між українською та американською делегаціями стосовно припинення війни Росії проти України.
Джерело: глава держави під час спілкування з журналістами 25 березня, цитує "Європейська правда"
Деталі: Відповідаючи на запитання, чи призначені наступні раунди переговорів України та США, Зеленський відповів: "Домовилися, що будуть. Найближчим часом".
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Передісторія:
- Білий дім опублікував дві окремі заяви за підсумками переговорів з представниками України та Росії 23-25 березня на експертному рівні.
- Україна та США домовилися забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі, а переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням "духу домовленостей".
- Україна і США домовилися також "впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії".
- Водночас Кремль висунув низку вимог для того, щоб погодитись на припинення вогню в Чорному морі.