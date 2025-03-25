Зеленский анонсировал новые встречи Украины и США
Вторник, 25 марта 2025, 19:51
Президент Владимир Зеленский анонсировал следующие раунды встреч между украинской и американской делегациями о прекращении войны России против Украины.
Источник: глава государства во время общения с журналистами 25 марта, цитирует "Европейская правда"
Детали: Отвечая на вопрос, назначены ли следующие раунды переговоров Украины и США, Зеленский ответил: "Договорились, что будут. В ближайшее время".
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Предыстория:
- Белый дом опубликовал два отдельных заявления по итогам переговоров с представителями Украины и России 23-25 марта на экспертном уровне.
- Украина и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море, а перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением "духа договоренностей".
- Украина и США договорились также "внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России".
- В то же время Кремль выдвинул ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море.