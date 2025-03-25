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Зеленский анонсировал новые встречи Украины и США

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВторник, 25 марта 2025, 19:51
Зеленский анонсировал новые встречи Украины и США
Зеленский. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский анонсировал следующие раунды встреч между украинской и американской делегациями о прекращении войны России против Украины.

Источник: глава государства во время общения с журналистами 25 марта, цитирует "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, назначены ли следующие раунды переговоров Украины и США, Зеленский ответил: "Договорились, что будут. В ближайшее время".

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