Зеленский анонсировал новые встречи Украины и США

Президент Владимир Зеленский анонсировал следующие раунды встреч между украинской и американской делегациями о прекращении войны России против Украины.

Источник: глава государства во время общения с журналистами 25 марта, цитирует "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, назначены ли следующие раунды переговоров Украины и США, Зеленский ответил: "Договорились, что будут. В ближайшее время".

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