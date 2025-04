Сибіга: нічні атаки РФ свідчать про прагнення Путіна продовжити війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нічна повітряна атака Росії 27 березня показує, що Кремль не налаштований на перемовини щодо завершення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Сибіги у соцмережі Х

Пряма мова: "У цього немає військових цілей – лише терор проти цивільних. Поранені десятки людей, у тому числі діти. Дії Росії демонструють, що Путін радше хоче продовжувати війну, ніж робити зустрічні кроки у відповідь на зусилля України, США і партнерів для її припинення".

