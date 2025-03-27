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Сибіга: нічні атаки РФ свідчать про прагнення Путіна продовжити війну

Марія Ємець, Степан ГафткоЧетвер, 27 березня 2025, 12:14
Сибіга: нічні атаки РФ свідчать про прагнення Путіна продовжити війну
Фото з соцмережі Х Андрія Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нічна повітряна атака Росії 27 березня показує, що Кремль не налаштований на перемовини щодо завершення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Сибіги у соцмережі Х 

Пряма мова: "У цього немає військових цілей – лише терор проти цивільних. Поранені десятки людей, у тому числі діти. Дії Росії демонструють, що Путін радше хоче продовжувати війну, ніж робити зустрічні кроки у відповідь на зусилля України, США і партнерів для її припинення".

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Деталі: Сибіга поділився фотографіями наслідків ударів російських БПЛА по різних українських містах вночі 27 березня, зазначивши, що атаки вразили, зокрема, густонаселені райони великих міст, таких як Дніпро і Харків.

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Нагадаємо: 

російсько-українська війнаСибіга АндрійПутін
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