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Сибига: ночные атаки РФ свидетельствуют о стремлении Путина продолжить войну

Мария Емец, Степан ГафткоЧетверг, 27 марта 2025, 12:14
Сибига: ночные атаки РФ свидетельствуют о стремлении Путина продолжить войну
Фото з соцсети Х Андрея Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ночная воздушная атака России 27 марта показывает, что Кремль не настроен на переговоры по завершению войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети Х

Прямая речь: "У этого нет военных целей – только террор против гражданских. Ранены десятки людей, в том числе дети. Действия России демонстрируют, что Путин скорее хочет продолжать войну, чем делать встречные шаги в ответ на усилия Украины, США и партнеров для ее прекращения".

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Детали: Сибига поделился фотографиями последствий ударов российских БПЛА по разным украинским городам ночью 27 марта, отметив, что атаки поразили, в частности, густонаселенные районы крупных городов, таких как Днепр и Харьков.

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Напомним:

российско-украинская войнаСибига АндрейПутин
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