Сибига: ночные атаки РФ свидетельствуют о стремлении Путина продолжить войну
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ночная воздушная атака России 27 марта показывает, что Кремль не настроен на переговоры по завершению войны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети Х
Прямая речь: "У этого нет военных целей – только террор против гражданских. Ранены десятки людей, в том числе дети. Действия России демонстрируют, что Путин скорее хочет продолжать войну, чем делать встречные шаги в ответ на усилия Украины, США и партнеров для ее прекращения".
Overnight, Russia launched swarms of deadly Shahed drones into densely populated residential areas in Ukraine's major cities, including Dnipro and Kharkiv.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 27, 2025
No military objectives—only terror against civilians. Dozens of them were injured, including children.
Russia's actions… pic.twitter.com/SKhX3lDWQv
Детали: Сибига поделился фотографиями последствий ударов российских БПЛА по разным украинским городам ночью 27 марта, отметив, что атаки поразили, в частности, густонаселенные районы крупных городов, таких как Днепр и Харьков.
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Напомним:
- В результате ночной атаки в Днепре пострадали три человека, предприятия, многоэтажки и более 60 авто. В Харькове сообщают о восьми попаданиях дронов, пострадали 12 человек.
- Воздушные силы сообщили, что в целом РФ атаковала Украину 86-ю БПЛА, из них 42 сбили и 26 не достигли целей.