Сибига: ночные атаки РФ свидетельствуют о стремлении Путина продолжить войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ночная воздушная атака России 27 марта показывает, что Кремль не настроен на переговоры по завершению войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети Х

Прямая речь: "У этого нет военных целей – только террор против гражданских. Ранены десятки людей, в том числе дети. Действия России демонстрируют, что Путин скорее хочет продолжать войну, чем делать встречные шаги в ответ на усилия Украины, США и партнеров для ее прекращения".

Overnight, Russia launched swarms of deadly Shahed drones into densely populated residential areas in Ukraine's major cities, including Dnipro and Kharkiv.



No military objectives—only terror against civilians. Dozens of them were injured, including children.



Russia's actions… pic.twitter.com/SKhX3lDWQv