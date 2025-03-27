Зеленський про Віткоффа: Для українців ця людина з іншої планети

Президент України Володимир Зеленський ще раз розкритикував заяви спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, оскільки вони звучать наче з "іншого світу".

Джерело: пресконференція Зеленського у Парижі

Деталі: Зеленський згадав про Віткоффа говорячи про те, що інші країни дуже часто живуть в "іншій швидкості" процесів порівняно з Україною, яка живе у війні.

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Пряма мова: "Як наприклад один з представників США по рускім Віткофф. Він говорить речі і він так виглядає. Для нас, для Українців вони виглядають дуже абстрактними. Тобто це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди з іншої планети.

Мені хтось казав, що він дуже предметна людина, завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо. І Я наведу вам такий приклад (життя з різним світовідчуттям – ред.). Коли він займався нерухомістю, то зазвичай питання у людей "який вид з вікна", "куди дивляться вікна, "скільки кімнат". А в Україні – щоб одразу зрозуміти, де ми знаходимося – у нас питання щодо нерухомості одне – чи є бомбосховище в цьому домі?

Це не закиди комусь. Ми живемо в різних реаліях. Просто інший світ".

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