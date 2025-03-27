Зеленський про Віткоффа: Для українців ця людина з іншої планети
Президент України Володимир Зеленський ще раз розкритикував заяви спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, оскільки вони звучать наче з "іншого світу".
Джерело: пресконференція Зеленського у Парижі
Деталі: Зеленський згадав про Віткоффа говорячи про те, що інші країни дуже часто живуть в "іншій швидкості" процесів порівняно з Україною, яка живе у війні.
Пряма мова: "Як наприклад один з представників США по рускім Віткофф. Він говорить речі і він так виглядає. Для нас, для Українців вони виглядають дуже абстрактними. Тобто це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди з іншої планети.
Мені хтось казав, що він дуже предметна людина, завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо. І Я наведу вам такий приклад (життя з різним світовідчуттям – ред.). Коли він займався нерухомістю, то зазвичай питання у людей "який вид з вікна", "куди дивляться вікна, "скільки кімнат". А в Україні – щоб одразу зрозуміти, де ми знаходимося – у нас питання щодо нерухомості одне – чи є бомбосховище в цьому домі?
Це не закиди комусь. Ми живемо в різних реаліях. Просто інший світ".
Передісторія:
- Раніше в інтервʼю Такеру Карлсону спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Крим та і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" є найбільшими перешкодами для урегулювання війни, розпочатої Росією. Він заявив, що "були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії".
- Також він поділився своїми враженнями від другого візиту до Росії, зазначивши, що не вважає правителя Росії Володимира Путіна поганою людиною.
- Після цього Зеленський Віткоффа за часте цитування кремлівських наративів. За словами Зеленського, такі заяви лише послаблюють тиск на Росію та ускладнюють досягнення миру.