Зеленский о Уиткоффе: Для украинцев этот человек с другой планеты
Президент Украины Владимир Зеленский еще раз раскритиковал заявления спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, поскольку они звучат как будто из "другого мира".
Источник: пресс-конференция Зеленского в Париже
Детали: Зеленский вспомнил о Уиткоффе говоря о том, что другие страны очень часто живут в "другой скорости" процессов по сравнению с Украиной, которая живет в войне.
Прямая речь: "Как например один из представителей США по русским Уиткофф. Он говорит вещи и он так выглядит. Для нас, для украинцев они выглядят очень абстрактными. То есть это совсем из другого мира. Для нас эти люди с другой планеты.
Мне кто-то говорил, что он очень предметный человек, всегда был бизнесменом, занимался недвижимостью и тому подобное. И я приведу вам такой пример (жизни с разным мироощущением - ред.). Когда он занимался недвижимостью, то обычно вопросы у людей "какой вид из окна", "куда смотрят окна", "сколько комнат". А в Украине – чтобы сразу понять, где мы находимся – у нас вопрос по недвижимости один – есть ли бомбоубежище в этом доме?
Это не упреки кому-то. Мы живем в разных реалиях. Просто другой мир".
Предыстория:
- Ранее в интервью Такеру Карлсону спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" являются самыми большими препятствиями для урегулирования войны, начатой Россией. Он заявил, что "были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть под властью России".
- Также он поделился своими впечатлениями от второго визита в Россию, отметив, что не считает правителя России Владимира Путина плохим человеком.
- После этого Зеленский Виткоффа за частое цитирование кремлевских нарративов. По словам Зеленского, такие заявления лишь ослабляют давление на Россию и затрудняют достижение мира.