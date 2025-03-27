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Зеленский о Уиткоффе: Для украинцев этот человек с другой планеты

Александр ШумилинЧетверг, 27 марта 2025, 18:18
Зеленский о Уиткоффе: Для украинцев этот человек с другой планеты
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз раскритиковал заявления спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, поскольку они звучат как будто из "другого мира". 

Источник: пресс-конференция Зеленского в Париже

Детали: Зеленский вспомнил о Уиткоффе говоря о том, что другие страны очень часто живут в "другой скорости" процессов по сравнению с Украиной, которая живет в войне.

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Прямая речь: "Как например один из представителей США по русским Уиткофф. Он говорит вещи и он так выглядит. Для нас, для украинцев они выглядят очень абстрактными. То есть это совсем из другого мира. Для нас эти люди с другой планеты.

Мне кто-то говорил, что он очень предметный человек, всегда был бизнесменом, занимался недвижимостью и тому подобное. И я приведу вам такой пример (жизни с разным мироощущением - ред.). Когда он занимался недвижимостью, то обычно вопросы у людей "какой вид из окна", "куда смотрят окна", "сколько комнат". А в Украине – чтобы сразу понять, где мы находимся – у нас вопрос по недвижимости один – есть ли бомбоубежище в этом доме?

Это не упреки кому-то. Мы живем в разных реалиях. Просто другой мир".

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Предыстория:

  • Ранее в интервью Такеру Карлсону спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" являются самыми большими препятствиями для урегулирования войны, начатой Россией. Он заявил, что "были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть под властью России".
  • Также он поделился своими впечатлениями от второго визита в Россию, отметив, что не считает правителя России Владимира Путина плохим человеком.
  • После этого Зеленский Виткоффа за частое цитирование кремлевских нарративов. По словам Зеленского, такие заявления лишь ослабляют давление на Россию и затрудняют достижение мира.

ЗеленскийТрамп
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