Зеленский о Уиткоффе: Для украинцев этот человек с другой планеты

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз раскритиковал заявления спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, поскольку они звучат как будто из "другого мира".

Источник: пресс-конференция Зеленского в Париже

Детали: Зеленский вспомнил о Уиткоффе говоря о том, что другие страны очень часто живут в "другой скорости" процессов по сравнению с Украиной, которая живет в войне.

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Прямая речь: "Как например один из представителей США по русским Уиткофф. Он говорит вещи и он так выглядит. Для нас, для украинцев они выглядят очень абстрактными. То есть это совсем из другого мира. Для нас эти люди с другой планеты.

Мне кто-то говорил, что он очень предметный человек, всегда был бизнесменом, занимался недвижимостью и тому подобное. И я приведу вам такой пример (жизни с разным мироощущением - ред.). Когда он занимался недвижимостью, то обычно вопросы у людей "какой вид из окна", "куда смотрят окна", "сколько комнат". А в Украине – чтобы сразу понять, где мы находимся – у нас вопрос по недвижимости один – есть ли бомбоубежище в этом доме?

Это не упреки кому-то. Мы живем в разных реалиях. Просто другой мир".

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