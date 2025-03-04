У Путіна відреагували на припинення США військової допомоги Україні: Найкращий внесок у справу миру

У Кремлі прокоментували повідомлення ЗМІ про припинення постачання американської військової допомоги Україні, назвавши це "найкращим внеском" у нібито "мирне" врегулювання російсько-української війни.

Джерело: прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков на брифінгу, російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Пєскова: "Якщо США перестануть бути (головним постачальником військової допомоги Україні – ред.) або припинять ці поставки, то це буде, напевно, найкращий внесок у справу миру".

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Деталі: При цьому прессекретар Путіна додав, що Росія бачить, що "деякі європейські країни заявляють, що вони продовжать надавати всебічну допомогу" Україні.

"Тобто, вони будуть якось, напевно, намагатися компенсувати ті обсяги боєприпасів і всього іншого, які зменшуються", – сказав Пєсков.

Він знову підкреслив, що нібито "найбільший обсяг все-таки досі (українці – ред.) отримували від Сполучених Штатів".

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"Ну, подивимося. Зараз дуже багато розрізненої інформації. Головним чином вона йде з посиланням на джерела. І звичайно ж потрібно дивитися, як розвивається ситуація на землі. Але, те що досі США були головним постачальником цієї війни – ну, це очевидно", – заявив Пєсков.

"Якщо це (зупинка військової допомоги з боку США – ред.) відповідає дійсності, то це рішення, яке насправді може спонукати київський режим (так в Росії називають українську владу – ред.) до мирного процесу", – підсумував прессекретар Путіна.

Чому це важливо: Дональд Трамп неодноразово говорив про довіру до Путіна і обіцяв поглибити економічну співпрацю з Росією, якщо вдасться досягти "мирної угоди" для завершення війни проти України.

Водночас за останні тижні президент США кілька разів назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

США і Росія також провели 2 раунди переговорів: в Об’єднаних Арабських Еміратах і в Туреччині.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що головною домовленістю на переговорах в Ер-Ріяді стало "забезпечення якнайшвидшого призначення послів Росії в США і США в Росії".

А на переговорах у Стамбулі делегації США та Росії домовилися "усунути подразники двосторонніх відносин" і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

27 лютого Путін розхвалив адміністрацію Дональда Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".

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