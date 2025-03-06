Рубіо назвав повномасштабну війну Росії проти України проксі-війною між США та РФ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що повномасштабна війна Росії проти України насправді є проксі-війною між Штатами та РФ.

Джерело: держсекретар США в інтерв’ю Fox News

Пряма мова Рубіо: "Відверто кажучи, це проксі-війна між двома ядерними країнами – США, які допомагають Україні, та Росією. І їй потрібно покласти край".

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Деталі: Водночас, за його словами, нині "ніхто не має жодної ідеї чи плану, як її закінчити".

Рубіо вважає, що "заяви України і союзників про "давайте просто продовжуватимемо давати їм стільки, скільки потрібно" – це не стратегія".

Він додав, що з самого початку президент США Дональд Трамп розглядав це, як "затяжний конфлікт, який зайшов у глухий кут".

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"Ми всім дали чітко зрозуміти, що все, що президент намагається зробити тут – це з’ясувати, чи є шлях до миру. Ми повинні залучити обидві сторони – росіян і українців. І ми просили Україну не саботувати це. Коли віцепрезидент сказав, що для подібних речей знадобиться дипломатія, то президент Зеленський, на жаль, вирішив кинути виклик віцепрезидентові і почав запитувати, чи взагалі тут можлива якась дипломатія", – сказав Рубіо.

Він додав, що "радий", що Зеленський переглянув свою позицію.

"Я справді вірю, що це конфлікт, з якого ми повинні знайти вихід. Він вимагатиме поступок з обох сторін, але ми (спершу – ред.) маємо їх обох змусити сісти за стіл (переговорів – ред.). Українці мають бути там. Це очевидно, бо це їх країна. І росіяни мають бути за цим столом. І лише президент Трамп може зробити це можливим", – підсумував Рубіо.

Чому це важливо: Рубіо і інші чиновники адміністрації Трампа нині повторюють наративи Кремля.

Росія, яка планувала "взяти Київ за 3 дні", але не змогла цього зробити, дуже швидко почала виправдовувати свої невдачі на полі бою в Україні тим, що вона на території Україні нібито воює з цілим НАТО.

Росіяни поширювали низку брехливих заяв про нібито підготовку колективним Заходом нападу на Росію, про будівництво НАТОвських баз і біологічних лабораторій в Україні тощо.

Для довідки. Рубіо з’явився в ефірі з хрестом на лобі. Це пов’язано з релігійним обрядом, який проводять у Попільну середу.

Попільна середа – це день молитви за перший день посту у низці західних християнських церков. Цього року вона припала на 5 березня.

Назва свята походить від обряду, коли священник наносить на лоби вірян хрести попелом зі спаленого пальмового гілля, яке минулого року використовували в обрядах Пальмової (Вербної) неділі.

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