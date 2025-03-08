Неїжпапа анонсував нову атаку на Кримський міст: Бог любить трійцю
Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив про "активні обговорення" третьої атаки на Кримський міст і висловив оптимізм щодо його знищення.
Джерело: Неїжпапа в інтерв'ю британському виданню The Observer
Деталі: Видання зазначає, що командувач ВМС "висловив оптимізм", що Києву вдасться знищити Кримський (Керченський) міст, побудований Росією для з'єднання своєї території з окупованим Кримом.
Він зазначив, що два попередні удари пошкодили автомобільні та залізничні конструкції, і російські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст.
Пряма мова: "Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю"".
Деталі: Неїжпапа також описав війну з Росією як технологічну гонку, в якій домінують безпілотники.
За його словами, Москва розробила "досить ефективні" методи протидії рейдам морських безпілотників. Україна у відповідь перетворила безпілотники на швидкохідні ударні платформи. За його словами, інженери додали зенітні гармати для збивання гелікоптерів, а також FPV-дрони.
Довідково: Росія, яка у 2014 році окупувала український півострів Крим, згодом незаконно збудувала міст через Керченську протоку. Кримський міст – це дві переправи (автомобільна і залізнична), які сполучають Крим з Росією.
Україна неодноразово наголошувала на незаконності цього переходу і заявляла, що він є законною ціллю для Збройних сил.
Передісторія:
- Відомо про щонайменше дві вдалі атаки на Кримський міст. Перший удар по Кримському мосту стався вранці 8 жовтня 2022 року, наступного дня після 70‑річчя Володимира Путіна. Для нього використали вантажівку з вибухівкою, загорнутою в плівку.
- Наступного дня російське видання "Медуза" назвало Кримський міст, який зазнав пошкоджень після вибуху 8 жовтня 2022 року, одним із найбільш захищених місць у світі – його нібито охороняють із землі, з неба, з моря, під водою і навіть із космосу.
- Другий удар по мосту Україна завдала у ніч на 17 липня 2023 року морськими надводними дронами, операцію назвали, як і дрони, "Морський малюк".
- Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мали стати "барикадами" проти українських морських дронів.