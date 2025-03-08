Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Неїжпапа анонсував нову атаку на Кримський міст: Бог любить трійцю

Катерина ТищенкоСубота, 8 березня 2025, 22:11
Неїжпапа анонсував нову атаку на Кримський міст: Бог любить трійцю
Кримський міст після атаки в жовтні 2022 року, фото СБУ

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив про "активні обговорення" третьої атаки на Кримський міст і висловив оптимізм щодо його знищення.

Джерело: Неїжпапа в інтерв'ю британському виданню The Observer

Деталі: Видання зазначає, що командувач ВМС "висловив оптимізм", що Києву вдасться знищити Кримський (Керченський) міст, побудований Росією для з'єднання своєї території з окупованим Кримом.

Реклама:

Він зазначив, що два попередні удари пошкодили автомобільні та залізничні конструкції, і російські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст.

Пряма мова: "Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю"".

Деталі: Неїжпапа також описав війну з Росією як технологічну гонку, в якій домінують безпілотники.

РЕКЛАМА:

За його словами, Москва розробила "досить ефективні" методи протидії рейдам морських безпілотників. Україна у відповідь перетворила безпілотники на швидкохідні ударні платформи. За його словами, інженери додали зенітні гармати для збивання гелікоптерів, а також FPV-дрони.

Довідково: Росія, яка у 2014 році окупувала український півострів Крим, згодом незаконно збудувала міст через Керченську протоку. Кримський міст – це дві переправи (автомобільна і залізнична), які сполучають Крим з Росією.  

Україна неодноразово наголошувала на незаконності цього переходу і заявляла, що він є законною ціллю для Збройних сил.

Передісторія:

  • Відомо про щонайменше дві вдалі атаки на Кримський міст. Перший удар по Кримському мосту стався вранці 8 жовтня 2022 року, наступного дня після 70‑річчя Володимира Путіна. Для нього використали вантажівку з вибухівкою, загорнутою в плівку. 
  • Наступного дня російське видання "Медуза" назвало Кримський міст, який зазнав пошкоджень після вибуху 8 жовтня 2022 року, одним із найбільш захищених місць у світі – його нібито охороняють із землі, з неба, з моря, під водою і навіть із космосу.
  • Другий удар по мосту Україна завдала у ніч на 17 липня 2023 року морськими надводними дронами, операцію назвали, як і дрони, "Морський малюк".
  • Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мали стати "барикадами" проти українських морських дронів. 

Керченський містКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Двоюрідний брат Венса 2,5 роки воював за Україну у складі "Вовків Да Вінчі" – ЗМІ
Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: постачання зросте втричі
Маск пообіцяв ніколи не відключати Україні Starlink, навіть якщо не згоден з її політикою
За два дні сутичок у Сирії загинуло 745 цивільних – правозахисники
Польща відповіла Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: Ми шукатимемо інших постачальників
Казарін отримав Шевченківську премію за публікації на "Українській правді"
Усі новини...
Зеленський назвав команду на зустріч з США у Саудівській Аравії
Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане загрозою для Європи
Генштаб про Курщину: в Суджі у росіян великі втрати, масованого прориву кордону не було
Зеленський про Добропілля: Один з найбільш жорстоких ударів, поранено 50 людей
Останні новини
01:25
США планують скоротити 80 тисяч працівників Міністерства охорони здоров’я – AP
00:33
США хочуть з’ясувати готовність України до поступок на користь Росії – Reuters
23:48
оновленоУ Києві закрили на вхід три станції метро: пасажир потрапив під поїзд
23:24
Двоюрідний брат Венса 2,5 роки воював за Україну у складі "Вовків Да Вінчі" – ЗМІ
22:37
Зеленський сподівається на результат у Саудівській Аравії і щодо миру, і щодо підтримки США
22:18
На фронті за день 140 боїв, найбільше на Покровському, Курському й Сіверському напрямках
22:07
На Нікопольщині від ворожих обстрілів постраждали двоє жінок
21:16
Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: постачання зросте втричі
20:58
фотоПерші добровольці за програмою "18-24" склали присягу
20:57
Спортивна історія дня. Геніальність та безумство великого шахіста Роберта Фішера
Усі новини...
Реклама:
Реклама: