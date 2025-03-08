Неїжпапа анонсував нову атаку на Кримський міст: Бог любить трійцю

Кримський міст після атаки в жовтні 2022 року, фото СБУ

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив про "активні обговорення" третьої атаки на Кримський міст і висловив оптимізм щодо його знищення.

Джерело: Неїжпапа в інтерв'ю британському виданню The Observer

Деталі: Видання зазначає, що командувач ВМС "висловив оптимізм", що Києву вдасться знищити Кримський (Керченський) міст, побудований Росією для з'єднання своєї території з окупованим Кримом.

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Він зазначив, що два попередні удари пошкодили автомобільні та залізничні конструкції, і російські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст.

Пряма мова: "Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю"".

Деталі: Неїжпапа також описав війну з Росією як технологічну гонку, в якій домінують безпілотники.

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За його словами, Москва розробила "досить ефективні" методи протидії рейдам морських безпілотників. Україна у відповідь перетворила безпілотники на швидкохідні ударні платформи. За його словами, інженери додали зенітні гармати для збивання гелікоптерів, а також FPV-дрони.

Довідково: Росія, яка у 2014 році окупувала український півострів Крим, згодом незаконно збудувала міст через Керченську протоку. Кримський міст – це дві переправи (автомобільна і залізнична), які сполучають Крим з Росією.

Україна неодноразово наголошувала на незаконності цього переходу і заявляла, що він є законною ціллю для Збройних сил.

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